Жители Иркутской области стали чаще оформлять «Семейную ипотеку»

С января по апрель 2022 года одобрены 423 кредита. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го. Всего же за 2021 год в льготный кредит взяли 814 семей, с начала действия программы с 2018 года – 2 412 семей региона, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Оформить кредит могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети. А также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Принять участие в программе могут и семьи с приемными детьми, при этом важно, чтобы дата рождения одного из детей укладывалась в указанный период.

Вступить в программу и получить кредит можно до 31 декабря 2023 года. Максимальная сумма кредита в регионах, в том числе и Иркутской области, составляет 6 млн рублей. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 12 млн рублей.