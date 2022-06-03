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Сбер запустил комплексное цифровое решение по управлению эксплуатацией недвижимости

Российское IT-решение «Амелия 2.0», разработанное ООО «Современные технологии», было представлено на стенде Сбера на VII Ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2022). Продукт призван заменить ПО ушедших с рынка западных компаний по управлению эксплуатацией коммерческой недвижимости.

«Амелия 2.0» — это комплексный продукт, помогающий заказчику решать задачи на любом этапе цифровой трансформации процессов эксплуатации: от автоматизации обработки заявок и создания цифрового двойника объекта до внедрения систем телеметрии.

 «Амелия 2.0» реализована в формате мобильного приложения, что обеспечивает максимальную мобильность персонала и повышает скорость принятия решений. Это позволяет избавиться от рутины и освободить время для решения других задач бизнеса.

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На сегодня в портфолио сервиса «Амелия 2.0», помимо Сбера, десятки других контрактов, в том числе «М.Видео», «Татнефть», «Росбанк», другие коммерческие структуры и бюджетные предприятия.

Михаил Сусов, вице-президент, директор Департамента недвижимости и эксплуатации Сбербанка:

«Прозрачность процессов и эффективность результатов, которые мы получаем при использовании этого программного продукта, полностью соответствуют нашим ожиданиям и позволяют экономно и эффективно выполнять все задачи эксплуатации нашего большого портфеля объектов».

ООО «Современные технологии» уже более 18 лет работает в сфере оказания FM-услуг: за это время пройденные собственные ошибки и развитые компетенции позволили заложить верные и проверенные решения в алгоритмы системы, что подтверждается эффективной работой на объектах Сбера.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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