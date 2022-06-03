Пятизвездочную гостиницу и СПА-комплекс построят в Байкальске

Три новых резидента ОЭЗ «Ворота Байкала» планируют инвестировать в строительство гостиничных комплексов и туристической инфраструктуры более 10 миллиардов рублей. Сегодня заключены трёхсторонние соглашения между правительством Иркутской области, АО «Особая экономическая зона «Иркутск» и резидентами. Документ подписал первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

В рамках подписанных соглашений ООО «Талисман Байкал» планирует построить пятизвездочную гостиницу на 177 номеров с рестораном, СПА-комплексом и медицинским центром.

Компания «Спектр БК» намерена возвести в Байкальске небольшую гостиницу, несколько коттеджей, русскую баню и гриль-домики.

Еще один резидент – ООО «Планета И» – собирается открыть гостиничный комплекс на 30 номеров с рестораном, конференц-залом, спорткомплексом и СПА-центром.



- Весной этого года в ОЭЗ вошли четыре резидента, спустя пару месяцев – еще три. Это говорит о том, что бизнес переориентируется на внутренний туризм, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун. – Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы этот интерес инвесторов не угасал. Регион продолжит вкладываться в инфраструктуру Байкальска. Более того, прорабатывается вопрос расширения территории особой экономической зоны.Как сообщил генеральный директор ОЭЗ «Ворота Байкала» Вячеслав Баянов, строительство новых гостиничных комплексов начнется уже в этом году. Реализованы инвестпроекты будут в 2025-м.Напомним, что особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» была создана в 2007 году. Общая площадь ОЭЗ составляет 763 га. На данный момент в ОЭЗ «Ворота Байкала» зарегистрировано 15 резидентов. Общий объем инвестиций по инвестпроектам составит порядка 13 млрд рублей, планируется создание 720 новых рабочих мест.