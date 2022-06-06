В Азиатско-Тихоокеанском банке стартовали продажи автокредитов

АТБ начал продажи в рамках программы автокредитования без первоначального взноса с максимальной суммой кредита 4,5 миллиона рублей и сроком до 8 лет.

Оформить в кредит можно как новое, так и поддержанное транспортное средство. Требования к возрасту приобретаемого автомобиля на момент погашения кредита: для ТС отечественных марок – не более 15 лет, для иностранных – не более 20 лет.

Возможно оформление день в день всего по двум документам.

Кредит на покупку автомобиля доступен в салонах автодилеров на всей территории РФ.

Для получения кредита потребуется два простых шага: выбрать автомобиль в салоне и заполнить заявку на кредит. Банк предоставляет возможность застраховать себя и приобретаемый автомобиль за счет кредитных средств.

«Спрос на автокредитование остается стабильно высоким, и поэтому наша задача облегчить процесс оформления и покупки транспортного средства. Мы максимально сократили срок рассмотрения заявки, а также количество необходимых документов. При этом мы предлагаем увеличенный срок кредитования, чтобы снизить ежемесячный платеж и облегчить клиентам финансовую нагрузку», – прокомментировала директор по розничным продажам АТБ Татьяна Савеленко.

Ознакомиться с условиями автокредитования и рассчитать ежемесячный платеж можно на сайте банка.

Услуга автокредитования стала доступной в рамках процесса объединения ПАО «Квант Мобайл Банк» и «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АО) под брендом АТБ. При этом для самих клиентов Квантмобайл банка стал доступен широкий спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц, предлагаемых АТБ.

Вы всегда можете задать интересующий вопрос о текущих предложениях АТБ по номеру горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).