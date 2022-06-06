Альфа-Банк поможет предпринимателям защититься от непредвиденных убытков

Альфа-Банк запустил подписку на сервисы для бизнеса «Альфа-Безопасность». Они помогут предпринимателям защититься от непредвиденных убытков.
- Уведомления о проверках. Теперь встреча с «ревизором» не станет неожиданностью, банк предупредит о готовящемся визите надзорного органа. Все законно: эта информация является открытой, Альфа-Банк собирает ее из государственных источников.
- Оценка благонадежности сотрудников перед наймом на работу. Сервис поможет небольшим работодателям сэкономить на службе безопасности. Банк проверит за них кандидатов по 13 базам данных, чтобы отсеять мошенников. В подписку входят 3 проверки.
- Защита бренда от «патентных троллей». Предприниматели смогут увидеть риски кражи своего бренда и вовремя зарегистрировать его.
- Помощь во взыскании долгов. По данным опросов, до трети российских компаний сталкивались с тем, что им не заплатили заказчики. Альфа-Банк возьмет на себя оформление претензии — это важный шаг к тому, чтобы вернуть деньги.
- Скоро: уведомления о блокировке счета, юридические консультации и страхование.
В первые два месяца подписка бесплатная, дальше — 540 рублей. Выгода в месяц — более 3000 рублей. Подключить подписку можно на сайте: https://alfabank.ru/sme/abp/services/alfa_security/.
«В топе непредвиденных потерь предпринимателей — штрафы, мошенничество сотрудников, финансовые споры с заказчиками, приостановка бизнеса из-за блокировки счета. Подобные проблемы крайне неприятны, а решать их на практике требуется, как правило, очень быстро. Подписка «Альфа-Безопасность» дает все инструменты, чтобы предупредить эти ситуации. Или, если они уже возникли, работать с ними юридически грамотно», — подчеркнула руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.