Альфа-Банк поможет предпринимателям защититься от непредвиденных убытков

Альфа-Банк запустил подписку на сервисы для бизнеса «Альфа-Безопасность». Они помогут предпринимателям защититься от непредвиденных убытков.

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Теперь встреча с «ревизором» не станет неожиданностью, банк предупредит о готовящемся визите надзорного органа. Все законно: эта информация является открытой, Альфа-Банк собирает ее из государственных источников. Оценка благонадежности сотрудников перед наймом на работу. Сервис поможет небольшим работодателям сэкономить на службе безопасности. Банк проверит за них кандидатов по 13 базам данных, чтобы отсеять мошенников. В подписку входят 3 проверки.

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По данным опросов, до трети российских компаний сталкивались с тем, что им не заплатили заказчики. Альфа-Банк возьмет на себя оформление претензии — это важный шаг к тому, чтобы вернуть деньги. Скоро: уведомления о блокировке счета, юридические консультации и страхование .

В первые два месяца подписка бесплатная, дальше — 540 рублей. Выгода в месяц — более 3000 рублей. Подключить подписку можно на сайте: https://alfabank.ru/sme/abp/services/alfa_security/.

«В топе непредвиденных потерь предпринимателей — штрафы, мошенничество сотрудников, финансовые споры с заказчиками, приостановка бизнеса из-за блокировки счета. Подобные проблемы крайне неприятны, а решать их на практике требуется, как правило, очень быстро. Подписка «Альфа-Безопасность» дает все инструменты, чтобы предупредить эти ситуации. Или, если они уже возникли, работать с ними юридически грамотно», — подчеркнула руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.