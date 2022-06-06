В Иркутске 18-19 июня пройдет межрегиональный шахматный турнир «Территория будущего» на призы ИНК

Межрегиональный шахматный турнир на призы Иркутской нефтяной компании «Территория будущего» состоится в Иркутске 18-19 июня 2022 г. В программе соревнований – матчевые встречи между сборными командами и соревнования по молниеносным шахматам, рассказали SIA.RU в компании.

Онлайн-трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале ИНК. В играх примут участие работники ИНК, сборная команда СУЭК, шахматисты Иркутской области – Дмитрий Оболенских, Александр Шёлк, Антон Шомоев, Александр Широковский, Яков Гинзбург, Валентин Крон. Красноярский край представят Александр Пискунов, Дмитрий Хегай, Дмитрий Аниконов, Сергей Заблоцкий, Владислав Михель, Андрей Великосельский.

Матчевую встречу между сборными командами ИНК и СУЭК по 5 человек проведут в 2 тура. Игры между сборными командами Иркутской области и Красноярского края будут организованы по схевенингенской системе. Соревнования по молниеносным шахматам пройдут по швейцарской системе в 13 туров.

Международный гроссмейстер Дмитрий Хегай 19 июня проведет сеанс одновременной игры для детей. Мероприятие состоится в сквере Кирова, начало в 10:00.

Организаторы мероприятия – Иркутская нефтяная компания и Федерация шахмат Иркутской области. Соревнования пройдут по правилам вида спорта «шахматы» и не противоречащим правилам игры в шахматы FIDE. Все результаты будут направлены для обсчета международного и российского рейтингов. Победители, призеры и участники получат денежные призы и памятные подарки.