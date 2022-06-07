Почти 100 тыс. клиентов СберСтрахования оформили полис «Защита от клеща»

Почти 100 тыс. клиентов дочерней компании Сбера СберСтрахование оформили полис «Защита от клеща» за 5 месяцев 2022 года. Это на 46% больше, чем за весь 2021 год, рассказали SIA.RU в банке.

Больше всего полисов в 2022 году оформили жители Новосибирской области: на их долю приходится 18% всех страховок по программе. В Красноярске, Челябинске и Иркутске клиенты оформили 12, 10 и 9% полисов соответственно. Также лидерами по покупке страховок по программе стали жители Барнаула (7%), Екатеринбурга (6%) и Ярославля (4%).

В апреле 2022 года СберСтрахование расширила перечень услуг, включённых в полис «Защита от клеща». Теперь клиентам, пострадавшим от укуса, доступны анализ на антитела к бактериям боррелий, которые провоцируют боррелиоз (болезнь Лайма), и повторный визит к врачу. Помимо этого, в страховой полис добавлен ряд антибиотиков, которые в том числе подходят и для детей до года.

В ближайшее время появится возможность оформить полис в сельских отделениях Сбера.

Кроме того, защиту от клеща можно включить в полис «Питомец под защитой» СберСтрахования, предусматривающий страхование домашних животных по ряду рисков.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка СберБанка:

«Наступило лето — теплый период, в который многие отправляются на отдых за город на шашлыки, ближайшие водоемы и дачи. В связи периодом активности клеща мы советуем во время пребывания на природе избегать влажных мест с высокой травой, тщательно осматривать одежду и тело. Страховка от клеща не убережет вас от укуса, но поможет получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь без лишних затрат».

«Защита от клеща» — продукт для физических лиц, предусматривающий лечение и компенсацию расходов, связанных с извлечением паразита и лечением последствий его укуса на всей территории России. В одном полисе можно застраховать до 6 человек, страховку от клеща можно оформить онлайн на сайте СберСтрахования, в мобильном приложении СберБанк Онлайн и офисах Сбера. При страховом случае СберСтрахование организует медицинскую помощь в любом регионе.