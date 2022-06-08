Более 60% заявок на ипотеку Сбера клиенты подают онлайн

Сервис Домклик зарегистрировал рост по ипотечным заявкам, поданным клиентами самостоятельно, в онлайн-формате. В мае 2022 года доля интернет-заявок на ипотеку Сбера превысила 60%. По данным аналитиков Домклик, регионами-лидерами в апреле 2022 года по количеству поданных ипотечных заявок онлайн стали Москва (78% заявок подаются онлайн), Чеченская республика (77%), Московская область (75%), Санкт-Петербург (67%) и Краснодарский край (65%).

Чаще всего клиенты самостоятельно подают онлайн-заявки на льготные ипотечные программы. По «Семейной ипотеке» доля таких заявок достигает 75,6%, по «Дальневосточной ипотеке» – 74,5%, а в рамках программы «Господдержка» – 66,8%.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра Домклик:

«Домклик создавался как сервис, который должен был перевести ипотеку в онлайн-формат. За прошедшие 7 лет мы видим, что доля онлайн-заявок на ипотеку постоянно растет. Клиентам становится всё удобнее подавать заявки самостоятельно, без посещения отделений банка. Также дистанционно можно оформить большинство дополнительных сервисов Домклик, которые пользуются популярностью у клиентов для совершения сделки – сервис электронной регистрации, сервис безопасных расчетов, договор купли-продажи, страхование жизни и здоровья заёмщика, сервис оценки недвижимости, а также юридическую проверку. Домклик ориентируется на создание современного, удобного функционала для клиентов и индивидуальный подход, мы планируем и дальше развивать качественные дистанционные услуги для пользователей».

Выбрать недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.