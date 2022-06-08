Директор Мосбиржи объяснил, почему реальный курс рубля формируется на их площадке

В марте разрыв в курсах составлял 20 рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на интервью РИА Новости с директором департамента валютного рынка Московской биржи Андреем Скабелиным.

«Московская биржа всегда являлась центром ликвидности и ценообразования по операциям с рублем, но случилась ситуация, когда появились ограничения с обеих сторон, в результате которых в отдельные моменты в марте мы наблюдали разрыв в курсах до 20 рублей. При этом сейчас курсы достаточно близки – разница составляет около 50 копеек», — сказал он.

Если говорить об основном пуле ликвидности, то по статистике Московской биржи, порядка 80-85%, может быть даже 90%, от всего мирового рынка в паре доллар-рубль сосредоточено на отечественной торговой площадке, отметил директор департамента валютного рынка.

«Когда говорят «курс ненастоящий!», где он может быть настоящим, как не там, где проходит подавляющий объем торгов? Может, сейчас и не такой, как был ранее, но сейчас другое распределение между парами доллар-рубль, евро-рубль», — добавил он.