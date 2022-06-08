Инвестиционная привлекательность Приангарья растет

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка принял участие в рабочем совещании по вопросу реализации инвестпроектов в сфере сельского хозяйства Иркутской области, которое прошло под руководством первого заместителя губернатора Иркутской области - председателя правительства Приангарья Константина Зайцева, рассказали SIA.RU в банке.

«Современный сельскохозяйственный рынок требует постоянного внимания со стороны государства. Мы ежегодно направляем более одного миллиарда рублей на программы развития сельского хозяйства для малых и средних форм хозяйствования. Важен конечный результат – производство на территории области основных видов сельскохозяйственных и продовольственных товаров, обеспечение населения качественными продуктами питания», - сказал Константин Зайцев.

По данным товаропроизводителей АПК Иркутской области, в 2021 году объем капиталовложений в создание и приобретение основных средств составил 7,7 млрд рублей, что на 6,1% выше, чем в 2020 году и на 16% выше среднего значения за три предшествующих года. Наибольшая часть капиталовложений за 2021 год - 59% - пришлась на технику и оборудование, 23% - на скот, 16% - на здания, сооружения, 2% - на земельные участки.

«На федеральном уровне дополнительно выделены приоритетные цели инвестиционных кредитов, предусматривающие субсидирование ключевой ставки ЦБ РФ в размере 100%. Среди приоритетов - приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, реализация инвестиционных проектов по строительству и (или) модернизации селекционно-семеноводческих и (или) селекционно-генетических центров, реализация инвестиционных проектов по развитию молочного скотоводства», - доложил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

По поручению заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко министерством сельского хозяйства Иркутской области сформирован перечень «якорных» инвестиционных проектов в рамках разрабатываемого проекта Стратегии по ускоренному развитию социально-экономического развитию СФО.

«Наш банк давно и плодотворно взаимодействует с правительством области и региональным министерством сельского хозяйства, что позволяет решать много вопросов в достижении нашей единой цели – поддержки и развития сельского хозяйства на территории Иркутской области. Большим подспорьем инвестиционного развития стал единый реестр инициаторов проектов в сфере сельского хозяйства. Сегодня мы рассмотрели важные для Иркутской области проекты, которые отвечают основным задачам региона по развитию агропромышленного комплекса. Мы видим полную картину инвестиционных проектов в АПК, которые нуждаются в финансовой поддержке, а главное – какие инструменты поддержки мы можем использовать, либо вносим предложения по корректировкам проекта для его финансирования. Одна из основных задач региона – дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности Приангарья для инвесторов, которым будет выгодно и интересно заходить в регион для реализации значимых проектов», - отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.