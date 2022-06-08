Разрушения после землетрясения в Иркутске не обнаружены – мэрия

Управляющие компании Иркутска обследовали жилой фонд города после землетрясения – разрушения во время инспекций не были выявлены, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, сообщения о повреждениях зданий не поступало и от местных жителей, жертвы отсутствуют. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты работают в штатном режиме.

Аналогичная картина наблюдается и в других городах Приангарья. Например, в Усолье-Сибирском и Шелехове, о чем уже заявили главы территорий.

Напомним, сегодня в 17 км от поселка Большое Голоустное в акватории озера Байкал произошло землетрясение с мощностью в эпицентре в 8,3 балла. В городах жители ощутили удары в 5 баллов.