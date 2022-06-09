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Жители почти 500 населенных пунктов Иркутской области и Бурятии ощутили землетрясение 8 июня

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Жители почти 500 населенных пунктов Республики Бурятия и Иркутской области ощутили землетрясение 8 июня, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

В Иркутской области самые мощные толчки в 8 баллов ощутили жители Большого Голоустного, 6-7 баллов – в Мишихе, Малом Голоустном, Листвянке, Бугульдейке, Горячем ключе.

В Бурятии удары в 6-7 баллов почувствовали жители Посольского, Бабушкина, Клюевки, Большой речки, Степного дворца, Танхоя, Кабанска и других территорий.

Напомним, 8 июня в 17 км от поселка Большое Голоустное в акватории озера Байкал произошло землетрясение с мощностью в эпицентре в 8,3 балла. В городах жители ощутили удары в 5 баллов. К данной минуте информации о разрушениях нет. Жертвы отсутствуют, предприятия работают в штатном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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