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Еще два землетрясения зафиксировали в Иркутской области и Бурятии 8 июня

Сейсмологи зафиксировали еще два землетрясения в Иркутской области и Республике Бурятия – все сейсмособытия случились 8 июня, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

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Первое произошло в 20:24 по местному времени, второе – 20:31, третье – 23:57. Эпицентры первых двух располагались недалеко друг от друга, в акватории Байкала, третье случилось в районе озера Баунт в Бурятии.

Наивысший энергетический класс отмечаются у первого землетрясения – 14,6, у последующих 9,6 и 9,5 соответственно.

Напомним, 8 июня в 17 км от поселка Большое Голоустное в акватории озера Байкал произошло первое землетрясение с мощностью в эпицентре в 8,3 балла. Сеймособытие почувствовали жители почти 500 населенных пунктов Бурятии и Приангарья.

К данной минуте информации о разрушениях нет. Жертвы отсутствуют, предприятия работают в штатном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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