Исследовательский центр Альфа-Банка признан лучшим в стране по версии Best Office Awards 2022

Центр исследований клиентского опыта Alfa Research Center получил самую престижную российскую награду в области дизайна бизнес-пространств и общественных интерьеров — Best Office Awards 2022. Он назван лучшим в номинации «Бренд и Имидж».

Альфа-Банк открыл Alfa Research Center в 2021 году, чтобы изучать, как люди взаимодействуют с его сервисами, услугами и рекламой в разных условиях. На 500 кв. м центра воссозданы более 10 тестовых локаций. Здесь есть улица Нильсена-Нормана, названная в честь изобретателей UX (User Experience), полностью обставленная квартира, офис, отделение банка с настоящим банкоматом и даже вагон метро. А огромная интерактивная панель может превращаться во что угодно — от солнечного пляжа до переполненного аэропорта.

Alfa Research Center оснащен лучшими технологиями. В их числе — сканер эмоций: система нейросетей при помощи камер и микрофонов фиксирует поведение и выражение лица человека, за долю секунды улавливая гнев или радость. Еще одна инновация — умные очки. Они определяют, где человек останавливает взгляд, как долго он рассматривает тот или иной предмет, текст, экран мобильного приложения. Профессиональные экшн-камеры позволяют вести прямые трансляции фокус-групп или мероприятий из расположенного здесь амфитеатра.

Отражают дух будущего и материалы Alfa Research Center: светящиеся стены, жидкий металл и стеклянные панели с перфорированным рисунком. Их дополняет биодинамическое освещение. Оно подстраивается под биоритмы человека в течение дня: холодный свет утром сменяется более теплым вечером. Дизайн интерьера Alfa Research Center разработало архитектурное бюро IND architects.

Премия Best Office Award присуждается ежегодно с 2010 года. Ее авторитетное жюри состоит из 40 экспертов: известных архитекторов, крупных консультантов офисной недвижимости, девелоперов, административных директоров, project-менеджеров.