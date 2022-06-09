СберСтрахование дополнила программу защиты сотрудников малого и микробизнеса страхованием от критических заболеваний

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование поддерживает малый и микробизнес и предлагает клиентам программы, отвечающие их потребностям. В ответ на запрос предприятий малого и микробизнеса в комплексном продукте по страхованию сотрудников СберСтрахование модифицировала программу «Защита сотрудников». Теперь работодатель может дополнить договор опциями, которые позволят персоналу получить выплату в случае диагностирования COVID-19, онкологии или других серьезных заболеваний, возникновении осложнений после различных прививок, а также получить медицинскую помощь в случае укуса клеща.

При выборе опции «Прививка с уверенностью», клиенты в случае осложнения после вакцинации получат выплату, а при госпитализации — компенсацию за каждый день нахождения в стационаре. Опция «Защита от клеща», в свою очередь, предусматривает лечение и компенсацию расходов, связанных с извлечением и лечением последствий укусов клеща на всей территории России.

Программа «Защита сотрудников» состоит из двух блоков: страхование от несчастного случая и ДМС. В рамках первого блока страховое покрытие распространяется на риски, связанные с несчастным случаем, в частности, травмы. По статистике за 2021–2022 годы, телесные повреждения из-за несчастного случая являются основной причиной обращений. Блок ДМС состоит из онлайн-консультаций с врачами, а также медицинского и лекарственного навигатора. Полис также можно дополнить риском временной нетрудоспособности застрахованного лица из-за несчастного случая, диагностированием критических заболеваний и др. Клиент при оформлении полиса выбирает страховую сумму сам: ее максимальный размер составляет 1,5 млн рублей.

В целом, в 2021–2022 годах клиенты заключили 40 тысяч договоров «Защиты сотрудников». Интерес к программе, по данным СберСтрахования, проявляют в первую очередь представители сегмента розничной и оптовой торговли, сферы услуг, сельского хозяйства и общепита.