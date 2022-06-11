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Братск и Иркутск стали лидерами по суточной заболеваемости коронавирусом в регионе

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Приангарье. Согласно информации, лидерами по суточной заболеваемости на 11 июня стали Иркутск и Братск, где выявлено 11 и 5 новых случаев соответственно.

По 4 случая обнаружили в Усолье-Сибирском, Ангарске и Иркутском районе. Всего в области за день заболел 41 человек.

Выздоровели за день 87 людей, умер – один. В больницах области с ковидом находятся 276 человек – это на 19 людей  меньше, чем днем ранее.

С начала пандемии, по официальным подсчетам, болезнью в Приангарье заразились 294,8 тысячи людей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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