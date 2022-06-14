Расплачивайтесь картой «Мир» от «Примсоцбанка» на заправках «Роснефть» и получайте 5% кэшбэка. Акция действует с 1 июня по 31 июля 2022 года.

Кэшбэк начисляется за любые покупки на сумму чека от 1200 рублей – топливо или товары в дорогу. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо:



• Зарегистрировать свою карту «Мир» от Примсоцбанка на сайте или в приложении «Привет, Мир!»;

• оплатить любые покупки на сумму чека от 1200 рублей на АЗС «Роснефть»;

• Получить кэшбэк 5% на карту «Мир»;

• Кэшбэк будет начислен на карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.



Важно: Максимальная сумма кэшбэка — 500 рублей на одну карту «Мир» за весь период акции.

Организатор Акции – Оператор программы лояльности для Держателей карт «Мир». Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»). Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11. ИНН 7706812159; КПП 997950001; ОГРН 1147746831352.

