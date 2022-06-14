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Новый детский сад на 140 мест открылся в ЖК «Стрижи» в Иркутске

Дошкольное учреждение возвела строительная компания «Восток Центр Иркутск». Посещать его будут дети из квартала «Стрижи», посёлков Маркова, Сергиев и Николов Посады и Маркова. 

<p>Фото Л. Гулл</p>

Фото Л. Гулл

Как отметила заместитель мэра Иркутского района Екатерина Емельянова, очень важно, что застройщик развивает ЖК «Стрижи» комплексно: здесь уже построены два детских сада, планируется возведение школы, то есть для жителей создаются все условия для комфортной жизни.

Новый детский сад, который получил название «Стрижи № 2», отличает нестандартная архитектура: двухэтажное здание построено в виде рыцарского замка, с угловыми «смотровыми» башнями и стилизованным зубчатым «парапетом».

Прогулочная зона детского сада разделена на шесть площадок, на которых установлены яркие игровые комплексы и сделано безопасное прорезиненное покрытие. Дизайн дополняют скульптурные композиции животных и птиц, а также оригинальные теневые навесы, также выполненные в рыцарской тематике.

<p>Фото Л. Гулл</p>

Фото Л. Гулл

– У каждого учреждения социальной сферы, которое построено компанией «Восток Центр Иркутск», своё лицо, – отметила на открытии депутат Законодательного собрания Иркутской области Галина Кудрявцева. –  Такое лицо есть у детсадов в Пивоварихе и «Стрижи № 1», и у космической школы в Молодёжном. И это наглядный пример того, что застройщик подходит к своей работе не формально, а с душой и заботой о подрастающем поколении.

Детсад «Стрижи № 2» отличается не только внешне, но и внутренним оформлением. Творческий подход строителей подхватили и развили воспитатели учреждения, придав ему уникальный образ за счёт сказочных настенных росписей в каждой группе и коридорах.

 

<p>Фото Л. Гулл</p>

Фото Л. Гулл

Кроме этого, в соответствии с последними требованиями и нормами, детсад укомплектован всем необходимым современным оборудованием. В группах, рассчитанных в среднем на 25 человек, кроме игровых комнат есть спальни, в которых продумана каждая мелочь – вплоть до тёмных штор в спальных комнатах, чтобы в дневное время солнце не мешало детям отдыхать. В раздевалках есть сушильные шкафы, чтобы осенью и зимой сушить детскую одежду после прогулок.

Помещение для занятий физкультурой и музыкальный зал тоже полностью оборудованы инвентарём и готовы к приёму воспитанников.

Особая гордость  работников детсада – пищеблок, в котором все процессы максимально продуманы, механизированы и автоматизированы для удобства и комфорта работников. Например, здесь есть лифт и не надо вручную  поднимать продукты из подвала. А после работы в «горячем» цехе можно освежиться в душевой комнате.

<p>Заведующая детским садом «Стрижи ? 2» Елена Идиатулина. Фото Л. Гулл</p>

Заведующая детским садом «Стрижи ? 2» Елена Идиатулина. Фото Л. Гулл

– Я работала в нескольких детских садах, мне есть с чем сравнивать, и могу сказать, что это потрясающее дошкольное учреждение, в котором строители и все, кто причастен  к его открытию, продумали всё от и до и ля детей, и для сотрудников, – отметила заведующая детским садом «Стрижи № 2» Елена Идиатулина.

<p>Заместитель генерального директора СК «Восток Центр Иркутск» Аркадий Сигал. Фото Л. Гулл</p>

Заместитель генерального директора СК «Восток Центр Иркутск» Аркадий Сигал. Фото Л. Гулл

– Всей нашей командой мы постарались сделать так, чтобы дети с радостью и желанием приходили в детский сад. Мы сделали лишь здание, а тепло детям, конечно. подарит его коллектив, воспитатели. Мы уверены, что воспоминания у ребят от времени, проведённом в их первом учебном заведении, останутся только светлые и радостные, – подытожил заместитель генерального директора СК «Восток Центр Иркутск» Аркадий Сигал.

Кстати

Строительство детского сада началось осенью 2020 года, а уже в июле 2021 года он был введён в эксплуатацию. 

 


<p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Заведующая детским садом «Стрижи ? 2» Елена Идиатулина. Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Депутат Законодательного собрания Иркутской области Галина Кудрявцева. Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Заместитель генерального директора СК «Восток Центр Иркутск» Аркадий Сигал. Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Л. Гулл</p> <p>Фото Ф. Фёдорова</p> <p>Фото А. Фёдорова</p> <p>Фото А. Фёдорова</p> <p>Фото А. Фёдорова</p> <p>Заместитель мэра Иркутского района Екатерина Емельянова. Фото Л. Гулл</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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