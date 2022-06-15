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Центробанк посчитал недопустимым односторонние комиссии на обслуживание валютных счетов и вкладов

Это нарушает права потребителей, говорится в сообщении регулятора.

При этом Банк России отмечает, что офертой не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений.

Регулятор считает необходимым не допускать в заключаемые с потребителями договоры банковского счета и банковского вклада положений, предусматривающих право кредитной организации на одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений за совершение операций.

По мнению Банка России, также недопустимо взимание с клиентов комиссионных вознаграждений, увеличенных или установленных кредитной организацией в одностороннем порядке, без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов.

Регулятор проинформировал кредитные организации о необходимости проведения работы по исключению возможностей для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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