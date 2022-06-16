Ставки по ипотеке в Примсоцбанке снизились с 15 июня

Ипотека в Примсоцбанке становится всё более выгодной: с 15 июня 2022 года ставки здесь снова заметно снизились.

- Прямо сейчас рынку недвижимости не хватает восстановления активного спроса, и мы ожидаем, что снижение ставок напрямую скажется на активности участников вторичного рынка. После каждого снижения мы видим рост заявок на ипотеку: так было и в апреле, и в мае. Мы прогнозируем и дальнейший рост спроса и заявок, а также ожидаем увеличение спроса на льготные программы кредитования, – заявил Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Оформить кредит на вторичное жилье или новострой можно по ставке от 9,15 % до 13,45%, с первоначальным взносом от 10%.

Также банк предлагает воспользоваться рефинансированием действующей ипотеки, даже если кредит в другом банке был оформлен всего месяц назад. Ставка в этом случае составит от 9,15% до 13,45% годовых. Отметим, в рамках рефинансирования заёмщик может получить дополнительные деньги на личные нужды – например, на ремонт.



Купить земельный участок, дачу или построить дом теперь можно без первоначального взноса под ставку от 11,45% до 13,75% годовых. Отметим, по всем вышеперечисленным программам сумма кредита составляет от 300 000 до 50 000 000 рублей. Срок – от 3 до 30 лет. Условия по программам – «Льготная ипотека», «Семейная ипотека», Дальневосточная ипотека», «Сельская ипотека», «Ипотека для IT специалистов» остались без изменений.

Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.