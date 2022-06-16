Новости

Марина Седых: мы внедряем свою методику достижения целей устойчивого развития

Генеральный директор АО «ИНК-Капитал» выступила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) в секции «Устойчивое будущее». В рамках сессии «Трансформация устойчивости: глобальные вызовы vs глобальные проблемы» глава компании поделилась опытом ИНК в сфере достижения целей устойчивого развития, рассказали SIA.RU в компании.

Главной темой сессии стала трансформация устойчивого развития в условиях новой экономической ситуации. Марина Седых отметила, что сегодня ИНК определяет свои цели в рамках устойчивого развития и внедряет собственную методику управления их достижения: «Мы говорим о создании климатической стратегии, ближайшей целью которой является закачка попутного нефтяного газа в пласт в полном объеме на наших месторождениях, программы сохранения биоразнообразия и развитии системы технологической безопасности».

По словам генерального директора АО «ИНК-Капитал», ИНК первой в России в 2009 году начала заниматься сайклинг-процессом - обратной закачкой в пласт попутного нефтяного газа (ПНГ). Это позволило снизить объёмы сжигания газа на факелах. В 2022 году ожидается запуск еще пяти компрессоров, позволяющих закачивать ПНГ на основных месторождениях компании (идет запуск трех установок, еще две будут запущены осенью 2022 года). С их помощью планируется довести закачку в пласт до 11,7 млрд куб. м попутного нефтяного газа в год, что позволит устранить непродуктивное сжигание ПНГ. К тому же газ будет закачиваться в нефтеносные пласты, что будет способствовать увеличению нефтеотдачи. Проект соответствует намерениям глобальной инициативы, направленной на полное прекращение регулярного факельного сжигания ПНГ к 2030 году.

Создаваемая компанией программа сохранения биоразнообразия в районах присутствия предполагает выбор индикаторных видов для отслеживания состояния биоразнообразия, проведение исследовательских подпрограмм, в том числе с целью создания экокаркаса территории для стабильного существования экосистем.

Еще один проект ИНК, связанный с повесткой устойчивого развития – управление технологической безопасностью (Process Safety Management, PSM) – позволит выстроить систему, все элементы которой основаны на постоянной оценке и управлении рисками на производстве. Ее цель – существенно уменьшить вероятность крупных аварий, планировать работы с учётом всех рисков, заблаговременно разрабатывать и внедрять мероприятия по минимизации рисков. Внедрение PSM предполагает развитие автоматизированных систем управления, диагностику и контроль технического состояния оборудования (система «умного видеонаблюдения»), внедрение интернета вещей, создание цифровых двойников.

Читайте также:

Наталья Третьяк приняла участие в работе форума «Устойчивое будущее»
16 июня 2022
От малых дел к большим целям: названы победители грантового конкурса экологических проектов En+ Group
15 июня 2022

Для систематизации и эффективной реализации принципов устойчивого развития будет доработана и масштабирована интегрированная система менеджмента (ИСМ), внедряемая группой с 2011 года. В действующую систему экологического менеджмента будет включена климатическая стратегия и программа сохранения биоразнообразия, а система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья - дополнена технологической безопасностью.

Благодаря ИСМ можно формулировать цели и внедрять индикаторы их исполнения, через эту систему показатели можно включать в систему KPI каждой компании группы, отметила генеральный директор АО «ИНК-Капитал».

«Если мы как ответственная компания сделаем все, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, и если другие компании в нашем и соседних регионах будут делать то же самое каждый на своем участке, то мы внесем заметный вклад в достижение нулевого углеродного следа», - уверена Марина Седых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "ESG":
Все материалы сюжета (150)


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
«Знакомить туристов с Байкалом должен тот, кто живет здесь». Экскурсоводы Иркутской области готовятся к аттестации
«Карты желаний» или строгий расчет? В чем секрет успеха женского предпринимательства
Новые горизонты для деловых и активных
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании