Майнеров оштрафовали на 300 тыс. руб. за организацию трех нелегальных ферм на ТЭЦ Байкальска

Арбитражный суд Иркутской области признал недействительным договор аренды объектов ТЭЦ, заключенный администрацией города Байкальска с ООО «Теплоснабжение», после обнаружения на территории предприятия нелегальной майнинговой фермы, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«За нарушения пожарной безопасности, создававшие угрозу безопасности объекта теплоснабжения, организаторы-майнеры по материалам прокуратуры привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 300 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Мэра Байкальска оштрафовали за ограничение конкуренции при предоставлении в аренду муниципальной собственности.

В результате – муниципальное имущество возвращено, три майнер-организации освободили незаконно занимаемые под производство криптовалюты площади.