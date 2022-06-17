Сбер подписал соглашение об экологическом партнёрстве с «Экополисом»

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер заключил соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Экополис». Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и президент корпорации Дмитрий Реут.

Предметом соглашения является развитие сотрудничества между банком и компанией, включая дочерние и аффилированные общества. Совместная работа будет направлена на улучшение экологической ситуации в Российской Федерации. Основная цель — повышение эффективности деятельности сторон по обращению с отходами за счёт применения высокотехнологических решений. Банк и корпорация намерены тесно взаимодействовать по совершенствованию перерабатывающих процессов, оказывать обширную информационную поддержку. Сотрудничество предполагается на долгосрочной основе.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер не оставляет без внимания экологическую повестку. Для нас на первом месте стоит обоснованность, осмысленность принимаемых мер в рамках зелёной повестки и возможность их эффективной практической реализации. Сотрудничество с ″Экополисом″ в полной мере отвечает этим запросам, и мы уверены в том, что наше взаимодействие окажет самое позитивное влияние на экологическую ситуацию в России».

Игорь Сидоров, генеральный директор корпорации «Экополис»:

«Мы рады найти в лице ПАО Сбербанк единомышленника, разделяющего наши ключевые ценности: достижение целей устойчивого развития, построение экономических моделей замкнутого цикла и сокращение негативного воздействия бизнеса на окружающую среду. И я убеждён, что наше сотрудничество сформирует для российского банковского сектора и крупного бизнеса в целом новый формат обращения с электронными отходами, эффективный и с экономической, и с экологической точек зрения. Это очень важно для нашей странны, поскольку циклическая экономика учитывает не только текущие экономические интересы компаний и государства, но и создаёт задел на будущее: способствует сохранению ценных природных ресурсов и улучшению качества жизни и окружающей среды будущих поколений».