Муниципальное предприятие в Бодайбо задолжало работникам 1,7 млн рублей по зарплатам

Муниципальное предприятие из города Бодайбо Иркутской области, осуществляющее деятельность в жилищно-коммунальной сфере, задолжало своим работникам 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что деньги не платили 27 сотрудникам в период с января по март 2022 года. В связи с этим были внесены представления руководителю предприятия и его учредителю – главе муниципального образования, возбуждено дело об административном правонарушении.

После вмешательства прокуратуры перед работниками предприятия задолженность была полностью погашена.