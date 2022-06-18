Запрет на продажу алкоголя ввели в Иркутской области до 13 июля из-за выпускных балов

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области сообщила, что в регионе на период празднования выпускных балов – в настоящее время и до 13 июля – введен запрет на продажу алкоголя.

Розничная продажа алкогольной продукции не будет осуществляться с 14-00 до 23-00 часов. Мера будет действовать в указанный период только в те дни, когда организуются выпускные балы в том или ином муниципалитете. В дни, когда в указанный период не будет праздников, алкоголь можно будет купить в обычном режиме.

Даты проведения выпускных балов в муниципалитетах Иркутской области (в эти дни запрещена продажа алкоголя):