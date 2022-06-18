Запрет на продажу алкоголя ввели в Иркутской области до 13 июля из-за выпускных балов

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области сообщила, что в регионе на период празднования выпускных балов – в настоящее время и до 13 июля – введен запрет на продажу алкоголя.
Розничная продажа алкогольной продукции не будет осуществляться с 14-00 до 23-00 часов. Мера будет действовать в указанный период только в те дни, когда организуются выпускные балы в том или ином муниципалитете. В дни, когда в указанный период не будет праздников, алкоголь можно будет купить в обычном режиме.
Даты проведения выпускных балов в муниципалитетах Иркутской области (в эти дни запрещена продажа алкоголя):
|
Ангарское МО
|
Даты проведения выпускных балов в 2022 году не определены.
|
Балаганский район
|
п. Балаганск
|
МБОУ Балаганская СОШ № 1
|
24.06.2022
08.07.2022
|
МБОУ Балаганская СОШ № 2
|
26.06.2022
29.06.2022
|
с. Коновалово
|
МБОУ Коноваловская
СОШ
|
24.06.2022
|
Баяндаевский район
|
МО Половинка
|
17.06.2022
|
МО Хогот
|
20.06.2022
|
МО Люры, МО Кырма
|
22.06.2022
|
МО Васильевск, МО Курумчинский, МО Нагалык,
МО Тургеневка, МО Ользоны,
МО Баяндай
|
24.06.2022
|
МО Гаханы, МО Покровка,
|
25.06.2022
|
Боханский район
|
МО Александровское
|
23.06.2022
|
МО Бохан
|
21.06.2022, 23.06.2022
|
МО Олонки
|
24.06.2022
|
МО Каменка
|
17.06.2022
|
МО Казачье
|
24.06.2022
|
МО Новая Ида
|
24.06.2022
|
МО Середкино
|
20.06.2022
|
МО Тараса
|
24.06.2022
|
МО Тихоновка
|
24.06.2022
|
МО Хохорск
|
21.06.2022
|
МО Укыр
|
20.06.2022
|
МО Шаралдай
|
24.06.2022
|
Братский район
|
МКОУ «Озернинская СОШ»
|
17.06.2022
|
МКОУ «Тангуйская СОШ»
|
17.06.2022
|
МКОУ «Шумиловская СОШ»
|
18.06.2022
|
МКОУ «Вихоревская СОШ № 10»
|
24.06.2022
|
МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»
|
МКОУ «Куватская СОШ»
|
МКОУ «Покоснинская СОШ»
|
МКОУ «Прибойновская СОШ»
|
МКОУ «Харанжинская СОШ»
|
МКОУ «Илирская СОШ №1
|
25.06.2022
|
МКОУ «Илирская СОШ №2
|
МКОУ «Вихоревская СОШ №101
|
01.07.2022
|
МКОУ «Вихоревская СОШ №2
|
01.07.2022
04.07.2022
|
МКОУ «Вихоревская СОШ №1
|
08.07.2022
|
город Бодайбо и район
|
Бодайбинское МО
|
25.06.2022, 01.07.2022
|
25.06.2022, 29.06.2022
|
Город Зима
|
28.06.2022
|
Город Иркутск
|
24.06.2022;
25.06.2022;
26.06.2022;
27.06.2022;
28.06.2022;
29.06.2022;
30.06.2022
|
Город Саянск
|
23.06.2022
|
Город Свирск
|
25.06.2022
|
Город Тулун
|
Даты проведения выпускных балов в 2022 году не определены
|
город Усолье-Сибирское
|
Даты проведения выпускных балов в 2022 году не определены
|
Город Усть-Илимск
|
24.06.2022
|
Город Черемхово
|
24.06.2022
|
Жигаловский район
|
Тутурское МО
|
18.06.2022
|
Жигаловское МО
|
21.06.2022, 23.06.2022, 24.06.2022
|
Рудовское МО
|
24.06.2022
|
Знаменское МО
|
25.06.2022
|
Чиканское МО
|
27.06.2022
|
Заларинский район
|
МБОУ Владимирская средняя образовательная школа;
МБОУ Солерудниковская гимназия
|
24.06.2022
|
МБОУ Моисеевская средняя образовательная школа
|
30.06.2022
|
МБОУ Заларинская средняя образовательная школа № 1
|
01.07.2022, 02.07.2022
|
МБОУ Мойганская средняя образовательная школа
|
08.07.2022
|
Зиминский район
|
с. Батама
|
24.06.2022
|
с. Самара
|
28.06.2022
|
с. Масляногорск, с. Новолетники
с. Филипповск, п. Центральный Хазан
|
30.06.2022
|
с. Ухтуй
|
07.07.2022
|
Иркутский район
|
Голоустненское МО
|
25.06.2022
|
Большеречеснкое МО
|
24.06.2022, 25.06.2022
|
Оёкское МО
|
23.06.2022, 28.06.2022
|
Гороховское МО
|
24.06.2022
|
Ушаковское МО
|
24.06.2022, 01.07.2022
|
Карлукское МО
|
24.06.2022, 01.07.2022
|
Хомутовское МО
|
24.06.2022, 30.06.2022 02.07.2022, 04.07.2022
|
Листвянское МО
|
25.06.2022, 02.07.2022
|
Максимовское МО
|
24.06.2022, 02.07.2022
|
Голоустненское МО
|
01.07.2022
|
Мамоновское МО
|
24.06.2022, 01.07.2022
|
Марковское МО
|
27.06.2022, 01.07.2022, 02.07.2022, 03.07.2022
|
Никольское МО
|
24.06.2022, 30.06.2022
|
Ревякинское МО
|
22.06.2022, 24.06.2022
|
Смоленское МО
|
01.07.2022, 02.07.2022
|
Молодежное МО
|
25.06.2022
|
Уриковское МО
|
24.06.2022, 06.07.2022
|
Усть-Кудинское МО
|
23.06.2022, 25.06.2022
|
Ширяевское МО
|
25.06.2022, 01.07.2022
|
Казачинско-Ленский район
|
МОУ Казачинская СОШ
|
25.06.2022, 28.06.2022
|
МБОУ Магистральнинская СОШ № 22
|
24.06.2022
|
МБОУ Магистральнинская СОШ № 2
|
25.06.2022
|
МОУ Ульканская СОШ № 1
|
22.06.2022, 30.06.2022
|
МОУ Ульканская СОШ № 2
|
25.06.2022
|
МОУ Окунайская СОШ № 1
|
18.06.2022, 01.07.2022
|
МОУ Ключевская СОШ
|
24.06.2022, 25.06.2022
|
МКОУ Небельская ООШ
|
25.06.2022
|
МОУ Карамская ООШ
|
28.06.2022
|
Катангский район
|
с. Преображенка
|
16.06.2022
|
с. Непа
|
17.06.2022
|
с. Ербогачен
|
25.06.2022
|
с. Подволошино
|
07.07.2022
|
Качугский район
|
с. Анга
|
24.06.2022, 30.06.2022
|
с. Бирюлька
|
18.06.2022, 30.06.2022
|
п. Качуг
|
24.06.2022, 02.07.2022
|
с. Бутаково
|
24.06.2022
|
с. Верхоленск
|
20.06.2022
|
с. Харбатово
|
22.06.2022, 29.06.2022
|
с. Манзурка
|
24.06.2022, 01.07.2022
|
с. Белоусово, с. Залог, с. Большая Тарель
|
30.06.2022
|
Киренский район
|
Даты проведения выпускных балов в 2022 году не определены.
|
Куйтунский район
|
МКОУ Карымская СОШ;
|
17.06.2022
|
МКОУ Кундуйская СОШ
|
18.06.2022
|
МКОУ Тулинская СОШ
|
20.06.2022
|
МКОУ Ленинская СОШ
|
21.06.2022, 22.06.2022
|
МКОУ Уховская СОШ
|
22.06.2022
|
МКОУ Каранцайская ООШ, МКОУ СОШ №2 р.п.Куйтун,
МКОУ Уянская СОШ
МКОУ ЦО «Каразей»
МКОУ Усть-Кадинская СОШ
МКОУ СОШ №1 р.п.Куйтун
МКОУ ЦО «Альянс» п.Харик
МКОУ Харикская СОШ №2
|
24.06.2022
|
МКОУ «Андрюшинская ООШ»;
МКОУ Барлукская СОШ;
МКОУ «Чеботарихинская СОШ
|
25.06.2022
|
«Алкинская ООШ»;
МКОУ «Чеботарихинская СОШ»;
МКОУ Карымская СОШ
|
29.06.2022
|
МКОУ СОШ №1 р.п.Куйтун
|
30.06.2022
|
МКОУ Лермонтовская СОШ
|
02.07.2022
|
МКОУ Барлукская СОШ
|
05.07.2022
|
Нижнеудинский район
|
Порогское МО, Зареченское МО
|
17.06.2022
|
Широковоское МО
|
23.06.2022
|
Шумское МО, Атагайское МО, Худоеланское МО
|
24.06.2022
|
Алзамайское МО
|
24.06.2022, 25.06.2022
|
Уковское МО, Солонецкое МО
|
01.07.2022
|
Нижнеудинское МО
|
24.06.2022, 25.06.2022, 01.07.2022, 02.07.2022
|
Нижнеилимский район
|
Информация уточняется
|
Нукутский район
|
МО Алтарик
|
27.06.2022
|
МО Новонукутское
|
25.06.2022
|
МО Хадахан
|
18.06.2022, 24.06.2022
|
МО Закулей
|
22.06.2022
|
МО Нукуты
|
25.06.2022
|
МО Шаратское
|
20.06.2022, 24.06.2022
|
МО Целинный
|
20.06.2022, 24.06.2022
|
МО Хареты
|
24.06.2022, 01.07.2022
|
МО Новоленино
|
24.06.2022
|
МО Первомайское
|
30.06.2022
|
Ольхонский район
|
п. Хужир, д. Куреть,
п. Бугульдейка
|
24.06.2022
|
с. Еланцы
|
01.07.2022
|
Осинский район
|
МО Бурят-Янгуты
|
23.06.2022
|
МО Русские Янгуты
МО Оса
МО Майск
МО Ирхидей
МО Бильчир
МО Приморский
МО Обуса
|
24.06.2022
|
МО Каха – Онгойское
|
24.06.2022, 27.06.2022
|
МО Усть-Алтан
|
24.06.2022, 25.06.2022
|
МО Ново- Ленино
|
25.06.2022
|
МО Улейский
|
22.06.2022
|
Слюдянский район
|
единый день 24.06.2022
|
дополнительные дни:
|
Слюдянское городское поселение
|
25.06.2022, 26.06.2022, 01.07.2022
|
Байкальское городское поселение
|
23.06.2022
|
Тайшетский район
|
Шелаевское сельское поселение
|
20.06.2022
|
Разгонское с.п.
|
21.06.2022, 24.06.2022
|
Квитокское городское поселение (далее – г.п.)
|
22.06.2022, 24.06.2022, 13.07.2022
|
Сопяновское с.п.
|
23.06.2022, 24.06.2022
|
Тайшетское, Бирюсинское, Новобирюсинкое, Шиткинское, Юртинское г.п.;
Березовское, Джогинское, Николаевское, Староакульшетское с.п.
|
24.06.2022
|
Тайшетское, Новобирюсинское, Юртинское г.п.;
Бирюсинское, Николаевское, Половино-Черемховское, Тамтачетское, Шелеховское с.п.
|
25.06.2022
|
Бирюсинское г.п., Юртинское г.п., Зареченское г.п.
|
26.06.2022
|
Бирюсинское г.п.
|
27.06.2022
|
Джогинское с.п.
|
28.06.2022
|
Тайшетское г.п.
|
29.06.2022
|
Шиткинское г.п., Тамтачесткое с.п., Шелеховское с.п.
|
30.06.2022
|
Березовское с.п.
|
01.07.2022
|
Усольский район
|
МБОУ Новомальтинская СОШ
|
20.06.2022
|
МБОУ Тельминская СОШ
|
25.06.2022, 05.07.2022
|
МБОУ СОШ № 20
|
24.06.2022, 01.07.2022
|
МБОУ СОШ № 7
|
01.07.2022, 25.06.2022
|
МБОУ Тайтурская СОШ
|
24.06.2022
|
МБОУ Холмушкинская ООШ
|
30.06.2022
|
МБОУ Мишелевская СШ № 19
|
27.06.2022
|
МБОУ Хайтинская ООШ
|
24.06.2022
|
МБОУ Новожилкинская СОШ
|
23.06.2022, 26.06.2022
|
МБОУ Тальянская СОШ №17
|
22.06.2022
|
МБОУ Большееланская СОШ
|
24.06.2022
|
МБОУ Белореченская СОШ
|
24.06.2022, 30.06.2022
|
МБОУ Раздольинская СОШ
|
30.06.2022
|
МБОУ Биликтуйская ООШ
|
01.07.2022
|
МБОУ Белореченский лицей
|
25.06.2022
|
МБОУ Мальтинская СОШ
|
28.06.2022,29.06.2022
|
МБОУ Белая СОШ
|
24.06.2022
|
МБОУ СОШ № 6
|
01.07.2022
|
МБОУ Буретская СОШ
|
01.07.2022
|
Усть-Илимский район
|
МОУ Бадарминская СОШ
Железнодорожная СОШ № 1
МОУ Эдучанская СОШ
|
24.06.2022
|
МКОУ Ершовская СОШ
|
20.06.2022
|
Железнодорожная СОШ № 2
|
21.06.2022
|
МОУ Невонская СОШ № 1
МОУ Невонская СОШ № 2
МОУ Седановская СОШ
|
17.06.2022
|
МОУ Тубинская СОШ
|
23.06.2022
|
Усть-Кутский район
|
24.06.2022
|
Усть-Удинский район
|
МКОУ Юголокская СОШ
|
17.06.2022
|
МБОУ Новоудинская СОШ
|
18.06.2022
|
МКОУ Чичковская ООШ
|
19.06.2022
|
МКОУ Аносовская СОШ
МБОУ Усть-Удинская СОШ №2
МКОУ Средне Муйская СОШ
|
20.06.2022
|
МБОУ СОШ п. Усть-Уда
|
23.06.2022
|
МКОУ Балаганкинская ООШ
МКОУ Игжейская СОШ
МБОУ Молькинская СОШ
МБОУ Новоудинская СОШ
МБОУ СОШ п. Усть-Уда
МКОУ Малышевская СОШ
|
24.06.2022
|
МКОУ Аносовская СОШ
|
25.06.2022
|
МКОУ Светлобовская СОШ
МКОУ Средне-Муйская СОШ
|
30.06.2022
|
Черемховский район
|
Даты проведения выпускных балов в 2022 году не определены
|
Чунский район
|
Веселовское МО
|
22.06.2022
|
Октябрьское МО
|
24.06.2022, 26.06.2022
|
Чунское МО, Лесогорское МО, Новочунское МО, Каменское МО
|
25.06.2022
|
Чунское районное МО
|
26.06.2022
|
Шелеховский район
|
24.06.2022
|
Эхирит-Булагатский район
|
25.06.2022
|
Мамско-Чуйский район
|
Мамское городское поселение
|
25.06.2022
|
Витимское городское поселение
|
22.06.2022