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Запрет на продажу алкоголя ввели в Иркутской области до 13 июля из-за выпускных балов

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области сообщила, что в регионе на период празднования выпускных балов – в настоящее время и до 13 июля – введен запрет на продажу алкоголя.

Розничная продажа алкогольной продукции не будет осуществляться с 14-00 до 23-00 часов. Мера будет действовать в указанный период только в те дни, когда организуются выпускные балы в том или ином муниципалитете. В дни, когда в указанный период не будет праздников, алкоголь можно будет купить в обычном режиме.

Даты проведения выпускных балов в муниципалитетах Иркутской области (в эти дни запрещена продажа алкоголя):

Ангарское МО

Даты проведения выпускных балов в 2022 году не определены.

Балаганский район

п. Балаганск

МБОУ Балаганская СОШ № 1

24.06.2022

08.07.2022

МБОУ Балаганская СОШ № 2

26.06.2022

29.06.2022

с. Коновалово

МБОУ Коноваловская

СОШ

24.06.2022

Баяндаевский район

МО Половинка

17.06.2022

МО Хогот

20.06.2022

МО Люры, МО Кырма

22.06.2022

МО Васильевск, МО Курумчинский, МО Нагалык,

МО Тургеневка, МО Ользоны,

МО Баяндай

24.06.2022

МО Гаханы, МО Покровка,
МО Курумчинский

25.06.2022

Боханский район

МО Александровское

23.06.2022

МО Бохан

21.06.2022, 23.06.2022

МО Олонки

24.06.2022

МО Каменка

17.06.2022

МО Казачье

24.06.2022

МО Новая Ида

24.06.2022

МО Середкино

20.06.2022

МО Тараса

24.06.2022

МО Тихоновка

24.06.2022

МО Хохорск

21.06.2022

МО Укыр

20.06.2022

МО Шаралдай

24.06.2022

Братский район

МКОУ «Озернинская СОШ»

17.06.2022

МКОУ «Тангуйская СОШ»

17.06.2022

МКОУ «Шумиловская СОШ»

18.06.2022

МКОУ «Вихоревская СОШ № 10»

24.06.2022

МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»

МКОУ «Куватская СОШ»

МКОУ «Покоснинская СОШ»

МКОУ «Прибойновская СОШ»

МКОУ «Харанжинская СОШ»

МКОУ «Илирская СОШ №1

25.06.2022

МКОУ «Илирская СОШ №2

МКОУ «Вихоревская СОШ №101

01.07.2022

МКОУ «Вихоревская СОШ №2

01.07.2022

04.07.2022

МКОУ «Вихоревская СОШ №1

08.07.2022

город Бодайбо и район

Бодайбинское МО

25.06.2022, 01.07.2022

Мамаканское МО

25.06.2022, 29.06.2022

Город Зима

28.06.2022

Город Иркутск

24.06.2022;

25.06.2022;

26.06.2022;

27.06.2022;

28.06.2022;

29.06.2022;

30.06.2022

Город Саянск

23.06.2022

Город Свирск

25.06.2022

Город Тулун

Даты проведения выпускных балов в 2022 году не определены

город Усолье-Сибирское

Даты проведения выпускных балов в 2022 году не определены

Город Усть-Илимск

24.06.2022

Город Черемхово

24.06.2022

Жигаловский район

Тутурское МО

18.06.2022

Жигаловское МО

21.06.2022, 23.06.2022, 24.06.2022

Рудовское МО

24.06.2022

Знаменское МО

25.06.2022

Чиканское МО

27.06.2022

Заларинский район

МБОУ Владимирская средняя образовательная школа;

МБОУ Солерудниковская гимназия

24.06.2022

МБОУ Моисеевская средняя образовательная школа

30.06.2022

МБОУ Заларинская средняя образовательная школа № 1

01.07.2022, 02.07.2022

МБОУ Мойганская средняя образовательная школа

08.07.2022

Зиминский район

с. Батама

24.06.2022

с. Самара

28.06.2022

с. Масляногорск, с. Новолетники

с. Филипповск, п. Центральный Хазан

30.06.2022

с. Ухтуй

07.07.2022

Иркутский район

Голоустненское МО

25.06.2022

Большеречеснкое МО

24.06.2022, 25.06.2022

Оёкское МО

23.06.2022, 28.06.2022

Гороховское МО

24.06.2022

Ушаковское МО

24.06.2022, 01.07.2022

Карлукское МО

24.06.2022, 01.07.2022

Хомутовское МО

24.06.2022, 30.06.2022 02.07.2022, 04.07.2022

Листвянское МО

25.06.2022, 02.07.2022

Максимовское МО

24.06.2022, 02.07.2022

Голоустненское МО

01.07.2022

Мамоновское МО

24.06.2022, 01.07.2022

Марковское МО

27.06.2022, 01.07.2022, 02.07.2022, 03.07.2022

Никольское МО

24.06.2022, 30.06.2022

Ревякинское МО

22.06.2022, 24.06.2022

Смоленское МО

01.07.2022, 02.07.2022

Молодежное МО

25.06.2022

Уриковское МО

24.06.2022, 06.07.2022

Усть-Кудинское МО

23.06.2022, 25.06.2022

Ширяевское МО

25.06.2022, 01.07.2022

Казачинско-Ленский район

МОУ Казачинская СОШ

25.06.2022, 28.06.2022

МБОУ Магистральнинская СОШ № 22

24.06.2022

МБОУ Магистральнинская СОШ № 2

25.06.2022

МОУ Ульканская СОШ № 1

22.06.2022, 30.06.2022

МОУ Ульканская СОШ № 2

25.06.2022

МОУ Окунайская СОШ № 1

18.06.2022, 01.07.2022

МОУ Ключевская СОШ

24.06.2022, 25.06.2022

МКОУ Небельская ООШ

25.06.2022

МОУ Карамская ООШ

28.06.2022

Катангский район

с. Преображенка

16.06.2022

с. Непа

17.06.2022

с. Ербогачен

25.06.2022

с. Подволошино

07.07.2022

Качугский район

с. Анга

24.06.2022, 30.06.2022

с. Бирюлька

18.06.2022, 30.06.2022

п. Качуг

24.06.2022, 02.07.2022

с. Бутаково

24.06.2022

с. Верхоленск

20.06.2022

с. Харбатово

22.06.2022, 29.06.2022

с. Манзурка

24.06.2022, 01.07.2022

с. Белоусово, с. Залог, с. Большая Тарель

30.06.2022

Киренский район

Даты проведения выпускных балов в 2022 году не определены.

Куйтунский район

МКОУ Карымская СОШ;

17.06.2022

МКОУ Кундуйская СОШ

18.06.2022

МКОУ Тулинская СОШ

20.06.2022

МКОУ Ленинская СОШ

21.06.2022, 22.06.2022

МКОУ Уховская СОШ

22.06.2022

МКОУ Каранцайская ООШ, МКОУ СОШ №2 р.п.Куйтун,

МКОУ Уянская СОШ

МКОУ ЦО «Каразей»

МКОУ Усть-Кадинская СОШ

МКОУ СОШ №1 р.п.Куйтун

МКОУ ЦО «Альянс» п.Харик

МКОУ Харикская СОШ №2

24.06.2022

МКОУ «Андрюшинская ООШ»;

МКОУ Барлукская СОШ;

МКОУ «Чеботарихинская СОШ

25.06.2022

«Алкинская ООШ»;

МКОУ «Чеботарихинская СОШ»;

МКОУ Карымская СОШ

29.06.2022

МКОУ СОШ №1 р.п.Куйтун

30.06.2022

МКОУ Лермонтовская СОШ

02.07.2022

МКОУ Барлукская СОШ

05.07.2022

Нижнеудинский район

Порогское МО, Зареченское МО

17.06.2022

Широковоское МО

23.06.2022

Шумское МО, Атагайское МО, Худоеланское МО

24.06.2022

Алзамайское МО

24.06.2022, 25.06.2022

Уковское МО, Солонецкое МО

01.07.2022

Нижнеудинское МО

24.06.2022, 25.06.2022, 01.07.2022, 02.07.2022

Нижнеилимский район

Информация уточняется

Нукутский район

МО Алтарик

27.06.2022

МО Новонукутское

25.06.2022

МО Хадахан

18.06.2022, 24.06.2022

МО Закулей

22.06.2022

МО Нукуты

25.06.2022

МО Шаратское

20.06.2022, 24.06.2022

МО Целинный

20.06.2022, 24.06.2022

МО Хареты

24.06.2022, 01.07.2022

МО Новоленино

24.06.2022

МО Первомайское

30.06.2022

Ольхонский район

п. Хужир, д. Куреть,

п. Бугульдейка

24.06.2022

с. Еланцы

01.07.2022

Осинский район

МО Бурят-Янгуты

23.06.2022

МО Русские Янгуты

МО Оса

МО Майск

МО Ирхидей

МО Бильчир

МО Приморский

МО Обуса

24.06.2022

МО Каха – Онгойское

24.06.2022, 27.06.2022

МО Усть-Алтан

24.06.2022, 25.06.2022

МО Ново- Ленино

25.06.2022

МО Улейский

22.06.2022

Слюдянский район

единый день 24.06.2022

дополнительные дни:

Слюдянское городское поселение

25.06.2022, 26.06.2022, 01.07.2022

Байкальское городское поселение

23.06.2022

Тайшетский район

Шелаевское сельское поселение
(далее - с.п.)

20.06.2022

Разгонское с.п.

21.06.2022, 24.06.2022

Квитокское городское поселение (далее – г.п.)

22.06.2022, 24.06.2022, 13.07.2022

Сопяновское с.п.

23.06.2022, 24.06.2022

Тайшетское, Бирюсинское, Новобирюсинкое, Шиткинское, Юртинское г.п.;

Березовское, Джогинское, Николаевское, Староакульшетское с.п.

24.06.2022

Тайшетское, Новобирюсинское, Юртинское г.п.;

Бирюсинское, Николаевское, Половино-Черемховское, Тамтачетское, Шелеховское с.п.

25.06.2022

Бирюсинское г.п., Юртинское г.п., Зареченское г.п.

26.06.2022

Бирюсинское г.п.

27.06.2022

Джогинское с.п.

28.06.2022

Тайшетское г.п.

29.06.2022

Шиткинское г.п., Тамтачесткое с.п., Шелеховское с.п.

30.06.2022

Березовское с.п.

01.07.2022

Усольский район

МБОУ Новомальтинская СОШ

20.06.2022

МБОУ Тельминская СОШ

25.06.2022, 05.07.2022

МБОУ СОШ № 20

24.06.2022, 01.07.2022

МБОУ СОШ № 7

01.07.2022, 25.06.2022

МБОУ Тайтурская СОШ

24.06.2022

МБОУ Холмушкинская ООШ

30.06.2022

МБОУ Мишелевская СШ № 19

27.06.2022

МБОУ Хайтинская ООШ

24.06.2022

МБОУ Новожилкинская СОШ

23.06.2022, 26.06.2022

МБОУ Тальянская СОШ №17

22.06.2022

МБОУ Большееланская СОШ

24.06.2022

МБОУ Белореченская СОШ

24.06.2022, 30.06.2022

МБОУ Раздольинская СОШ

30.06.2022

МБОУ Биликтуйская ООШ

01.07.2022

МБОУ Белореченский лицей

25.06.2022

МБОУ Мальтинская СОШ

28.06.2022,29.06.2022

МБОУ Белая СОШ

24.06.2022

МБОУ СОШ № 6

01.07.2022

МБОУ Буретская СОШ

01.07.2022

Усть-Илимский район

МОУ Бадарминская СОШ

Железнодорожная СОШ № 1

МОУ Эдучанская СОШ

24.06.2022

МКОУ Ершовская СОШ

20.06.2022

Железнодорожная СОШ № 2

21.06.2022

МОУ Невонская СОШ № 1

МОУ Невонская СОШ № 2

МОУ Седановская СОШ

17.06.2022

МОУ Тубинская СОШ

23.06.2022

Усть-Кутский район

24.06.2022

Усть-Удинский район

МКОУ Юголокская СОШ

17.06.2022

МБОУ Новоудинская СОШ

18.06.2022

МКОУ Чичковская ООШ

19.06.2022

МКОУ Аносовская СОШ

МБОУ Усть-Удинская СОШ №2

МКОУ Средне Муйская СОШ

20.06.2022

МБОУ СОШ п. Усть-Уда

23.06.2022

МКОУ Балаганкинская ООШ

МКОУ Игжейская СОШ

МБОУ Молькинская СОШ

МБОУ Новоудинская СОШ

МБОУ СОШ п. Усть-Уда

МКОУ Малышевская СОШ

24.06.2022

МКОУ Аносовская СОШ

25.06.2022

МКОУ Светлобовская СОШ

МКОУ Средне-Муйская СОШ

30.06.2022

Черемховский район

Даты проведения выпускных балов в 2022 году не определены

Чунский район

Веселовское МО

22.06.2022

Октябрьское МО

24.06.2022, 26.06.2022

Чунское МО, Лесогорское МО, Новочунское МО, Каменское МО

25.06.2022

Чунское районное МО

26.06.2022

Шелеховский район

24.06.2022

Эхирит-Булагатский район

25.06.2022

Мамско-Чуйский район

Мамское городское поселение

25.06.2022

Витимское городское поселение

22.06.2022

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