Газпромбанк принял участие в сессии по вопросам климата на ПМЭФ

Заместитель Председателя Правления Газпромбанка Елена Борисенко выступила на сессии «Здоровый климат: каким он должен быть?», организованной на площадке Петербургского международного экономического форума.

На обсуждение участников сессии был вынесен вопрос о неотъемлемой роли России в сохранении экологического потенциала нашей планеты на фоне глобального изменения климата. В связи с этим Россия не может оказаться в стороне от глобальной экологической повестки, в особенности учитывая заявленные цели по декарбонизации и стремление к их выполнению, несмотря на сложную геополитическую обстановку. В частности, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ответственно заявил, что регион без сомнений сможет достичь углеродной нейтральности в ранее оговоренный срок – к 2025 году.

Особое внимание было уделено научно-техническому направлению и его развитию, так как природно-ресурсный потенциал государства должен быть корректно учтен, смоделирован и монетизирован.

В качестве спикеров на сессии также выступили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Фетисов и другие.

«Россия не должна в одностороннем порядке быть климатически активным государством. Необходимо ставить вопрос о неизбежности технологической кооперации и обмена научными знаниями между всеми странами, участвующими в процессе декарбонизации. Доступ к экологически чистым и современным технологиям и оборудованию должен быть общим, без ограничений – только так можно будет достичь реальных климатических целей», – заключила в ходе сессии Виктория Абрамченко.

«Отдельных стран, которые могут самостоятельно решить вопросы изменения климата, к сожалению, не существует, достичь действительно эффективных результатов можно только сообща. Со своей стороны, Газпромбанк всегда готов помогать компаниям-клиентам в их стремлении к сокращению негативного влияния на экологию, модернизации и выстраиванию прозрачных систем управления. Сегодня уже не возникает сомнений, что повестка устойчивого развития продолжит развиваться в России: движение к заявленным целям сохраняется», – прокомментировала Елена Борисенко.