Азиатско-Тихоокеанский банк изменил условия по накопительным счетам

С 21 июня 2022 года процентная ставка по накопительным счетам «Супер Копилка» и «АТБ.Счет», а также по счету в рамках программы «Статус» в АТБ составит 9,5% годовых.

Изменения коснутся действующих накопительных счетов «Супер Копилка», открытых с 4 марта 2022 года, новых и действующих накопительных счетов «АТБ.Счет», открытых с 7 июня 2022 года, а также действующих накопительных счетов в рамках программы «Статус», открытых с 1 июня 2021 года.

Напомним, что ранее на смену счету «Супер Копилка» банк запустил «АТБ.Счет». Предложение позволяет самостоятельно управлять средствами, получая высокий доход на остаток средств.

Срок, первоначальный взнос, пополнение и расходные операции – без ограничений. Начисление и выплата процентов осуществляется ежемесячно на минимальный остаток.

По премиальной программе «Статус» выплата процентов происходит в конце месяца, доход рассчитывается исходя из ежедневного остатка на начало каждого дня.

Все вклады и накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.