АТБ – лидер рейтинга кредитов наличными «Выберу.ру» в июне 2022 года

Аналитический департамент финтех-сервиса «Выберу.ру» (www.vbr.ru входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны) подготовил новое исследование – Лучшие кредиты наличными в июне 2022 года. Продукт АТБ стал лидером рейтинга, представив заемщикам наиболее выгодный продукт среди предложений крупнейших банков страны.

Аналитики «Выберу.ру» изучили условия кредитов наличными в ТОП-50 банков страны по объемам розничного кредитования (на 01.02.22 г.) и рассчитали 20 наиболее самых привлекательных для кредитования вариантов. При составлении рейтинга учитывались размер процентной ставки и полная стоимость кредита. В расчёт включались коэффициенты, отражающие диапазон минимальной и максимальной процентной ставки по кредиту, размер ежемесячных платежей заёмщика, а также сумма кредита и его срок. В алгоритме дополнительно рассматривался критерий значимости банка на рынке. Исследование «Выберу.ру» – это некоммерческое и нерекламное предложение.

В результате выполненных расчётов кредит наличными Азиатско-Тихоокеанского банка набрал максимальное количество рейтинговых баллов и опередил предложения конкурентов.

К преимуществам кредита АТБ можно отнести минимальную на рынке ставку – от 6,5% годовых при оформлении личного страхования. Льготную ставку банк предлагает зарплатным клиентам и заёмщикам, подтвердившим доход через ПФР или Госуслуги. Получить кредит может гражданин РФ в возрасте от 21 года до 70 лет (к окончанию срока кредита). Оформить заявку можно дистанционно на сайте банка, а действующие клиенты могут это сделать в мобильном приложении, получив решение в течении пары минут.

«Мы считаем, что выгодный кредит наличными – это не просто низкая процентная ставка. Это совокупность условий, в поиске которых клиент принимает решение при выборе банка и конкретного продукта. Кроме того, на наш взгляд, предложение не должно быть сложным. У «Кредита наличными» от Азиатско-Тихоокеанского банка – все просто: сумма от 30 тысяч до 3 миллионов рублей, срок от 1 года до 5 лет, без залога и поручительства. Клиенту только нужно оставить заявку и предоставить паспорт. Низкий процент на любые цели, минимум документов, быстрое решение банка – вот залог хорошего кредитного предложения. Мы благодарим портал «Выберу.ру» за объективную и честную оценку: она очень точно отражает наше стремление предлагать лучшие продукты и услуги на российском рынке», – прокомментировал Сергей Конев, директор департамента развития кредитных и премиальных продуктов Азиатско-Тихоокеанского банка.

Как отметил коммерческий директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак, вслед за снижением ключевой ставки регулятора банки удешевляют кредиты, что позволяет людям брать в долг без лишней переплаты. Отметим, что к началу июня количество просмотров предложений по кредитам наличными на нашем сервисе выросло почти в 2 раза по сравнению с началом мая. В условиях большой конкуренции кредитных продуктов один из ведущих игроков банковской розницы страны – АТБ – сумел предложить приемлемый для заёмщиков диапазон кредитных ставок и максимально прозрачные условия продукта, что не могли не отметить аналитики «Выберу.ру».