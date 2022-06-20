Новая «дочка» «Ростеха» «Кибертех» объединит активы в сфере электроники и «железа»

При этом речь может идти как о своих активах госкомпании, так и других игроков.

РБК стали известны подробности создания «Кибертеха». Эта компания была зарегистрирована в конце марта для управления холдинг-компаниями, ее адрес регистрации совпадал с адресом «Ростеха», и представитель последней подтверждал «Интерфаксу», что компания создана госкорпорацией, но зачем, не пояснял. В начале апреля «Кибертех» возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов.

По словам двух собеседников РБК, знакомых с планами «Кибертеха», этот холдинг должен объединить активы «Ростеха», а также «других государственных или частных компаний в сфере микроэлектроники, фотоники, ИТ, телекоммуникационных и сетевых технологий». Предполагается, что он будет заниматься проектами по импортозамещению элементов критической информационной инфраструктуры (к ней относятся сети связи и информсистемы госорганов, финансовых, энергетических и ряда других компаний), оборудования, программного обеспечения и кибербезопасности, а также привлекать господдержку и обеспечивать необходимое регулирование в области микроэлектроники и ИТ, рассказал один из собеседников.

По его информации, правление «Ростеха» поручило до 15 июля представить предложения по внесению активов в «Кибертех». Среди них рассматриваются доли «Ростеха» в компаниях «Спектр», «Элемент», Центре компьютерного моделирования, «РТ-Информ», «Системы управления», «РТ-Проектные технологии», Национальном центре информатизации, «Национальные технологии», Новосибирском институте программных систем (НИПС). Источник РБК, близкий к «Ростеху», сказал, что список активов пока обсуждается и финальный вариант, «скорее всего, будет выглядеть иначе».

Представитель «Ростеха» заявил, что «перекомпоновка активов корпорации происходит исключительно под решение наиболее актуальных задач». «Формирование нового холдинга и включение в его состав тех или иных активов относятся к компетенции наблюдательного совета корпорации. Соответствующий вопрос на рассмотрение набсовета не выносился, поэтому комментарии преждевременны», — сказал он.