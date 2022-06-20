Банки вводят заградительные комиссии при работе с валютой. Что это значит?

Российские банки усиливают валютные ограничения, рассказывает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин с своем еженедельном шоу «Без плохих новостей».

Сбер не исключает введения отрицательных ставок по валютным вкладам уже в следующем году. Об этом глава Сбера Герман Греф заявил на ПМЭФ. Тинькофф банк с 16 июня установил комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах в размере 3%, но не меньше 200 $.

– Это означает, если вам кто-то переведёт ровно 200 долларов, банк заберёт просто их себе. По-человечески понять банки можно. Во-первых, им сверху дали указание, что нужно девалютизировать свои балансы, ну a во-вторых, выдавать то баксы практически некому, поэтому они ставят различного рода заградительные пошлины комиссии, различные начисления, чтобы валюта к ним не приходила. Так что в банки с валютой, похоже, соваться в ближайшее время не стоит, – резюмирует эксперт.