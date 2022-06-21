Определен механизм отрицательных ставок по валюте для бизнеса

Российские банки смогут фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам, следует из законопроекта, подготовленного Минэкономразвития (есть у РБК).

Подлинность документа подтвердил источник РБК, участвующий в обсуждении. Поправки разработаны для «снижения концентрации средств в валюте» в кредитных организациях, их поддержали в Минфине и Банке России, следует из пакета документов к проекту.

Представитель ЦБ отметил, что поправки разрабатывались «при активном участии» регулятора, вступить в силу (в случае принятия) они должны через десять дней после официального опубликования. «Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики, — сказал он. — При этом положения закона будут распространяться также на правоотношения, возникшие из договоров депозита юридического лица в иностранной валюте, заключенных до вступления закона в силу».