Клиенты СберАвто при покупке новых автомобилей EXEED могут купить каско с выгодой до 25%

Клиенты СберАвто при покупке новых автомобилей EXEED могут приобрести каско от дочерней компании Сбера СберСтрахования с выгодой до 25%. Предложение действует при покупке одного из трех автомобилей технологичной марки EXEED — стильного кроссовера LX, внедорожника TXL и семиместного внедорожника VX.

Тариф по каско зависит от конкретной модели, комплектации, количества и стажа водителей в полисе, а также показателя аварийности.

Приобрести автомобили EXEED с выгодным предложением по каско можно через сервис СберАвто. Персональный менеджер расскажет все о выбранном автомобиле и поможет оформить документы. Сделка по покупке машины, как и оформление каско, пройдет полностью онлайн. Полис придет на электронную почту владельца через несколько минут после оплаты. Автомобиль смогут доставить прямо к дому клиента, при этом доставка в пределах 500 километров от Москвы будет бесплатной.

На все автомобили EXEED действует гарантия производителя 7 лет или 200 000 км пробега — в зависимости, что наступит быстрее.

По данным СберАвто, российские автолюбители все чаще интересуются онлайн-покупкой китайских автомобилей. Им принадлежит доля в 9% от всех продаж через СберАвто в 2022 году. Чаще всего автомобили китайских производителей приобретают через СберАвто жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Нижнего Новгорода.

Оформить КАСКО в СберСтраховании с выгодой до 25% могут также аккуратные водители, у которых не было аварий по действующему полису другой страховой компании. Полис можно также приобрести на сайте СберСтрахования, Сбера или в приложении СберБанк Онлайн без предварительного осмотра машины. Также можно застраховать автомобили отечественного производства возрастом до четырёх полных лет или иномарок с левым расположением руля в возрасте до девяти полных лет. При страховом случае можно урегулировать убытки дистанционно в мобильном приложении.