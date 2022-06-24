Сбербанк и «РТК-Солар» реализовали крупнейший в России проект по защите от утечек информации

Сбербанк и «РТК-Солар» объявляют об успешном завершении внедрения системы защиты от утечек Solar Dozor. Проект, ставший самым масштабным в стране, реализован специалистами Сбербанка при поддержке «РТК-Солар». Система обеспечивает безопасность информационных активов всех подразделений банка на территории РФ и осуществляет мониторинг более 250 тыс. рабочих станций. Это крупнейшая инсталляция в Европе.

Наряду с усилением внешней защиты периметра Сбербанка реализуется задача повышения уровня безопасности при работе с конфиденциальной информацией и персональными данными внутри банка. Одним из способов решения этой задачи является предотвращение утечек данных с компьютеров сотрудников с использованием продукта класса DLP (Data Leak Prevention). В сжатые сроки в банке была сформирована команда специалистов, имеющих опыт внедрения широкомасштабных проектов, инсталляции и эксплуатации DLP-систем и разработки нормативных внутрибанковских документов.

При выборе инструмента необходимо было учесть текущий опыт владения DLP-системой и сформировать ряд новых требований с учётом развития на ближайшие несколько лет. Продукт должен обеспечить в банке как «классический» контроль почтовой переписки, так и предотвращение любых попыток перемещения информации за пределы компьютера сотрудника, а также контроль всех централизованных каналов коммуникаций. Это выводит требования к продукту на очень высокий уровень, включающий обработку событий в едином интерфейсе управления, информирование сотрудников службы реагирования и интеграцию с одним из крупнейших SOC (Security Operations Center) в мире.

По окончании конкурса внедрение программного продукта было реализовано в очень сжатые для проектов такого масштаба сроки — всего за шесть месяцев.

Сергей Лебедь, вице-президент, директор Департамента кибербезопасности Сбербанка:

«В результате слаженной работы команд банка и ʺРТК-Соларʺ удалось внедрить систему защиты от утечек, распространить её влияние на весь банк от Калининграда до Камчатки. Большая часть работ проводилась в период чрезвычайной ситуации во всём мире. Был создан эффективный, хорошо масштабируемый инструмент для предотвращения утечек информации, улучшивший показатель общей защищённости банка как за счёт увеличения охвата каналов утечек, так и за счёт механизмов выявления и реагирования на защищаемую информацию. Как итог — удалось обеспечить тотальный контроль передаваемой информации. В России нет аналогичных внедрений DLP-решений, работающих в инфраструктурах подобного масштаба с петабайтами хранящихся данных, терабайтами оперативной памяти, тысячами ядер, сотнями серверов».

Для защиты от утечек Сбербанк использует широкую функциональность Solar Dozor, включающую фильтрацию и хранение данных в архиве, поиск и управление событиями и инцидентами информационной безопасности, а также механизмы ведения досье персон.

Игорь Ляпунов, генеральный директор, вице-президент «РТК-Солар»:

«В этом проекте наше решение показало надёжную и отказоустойчивую работу в неоднородной и разветвлённой ИТ-инфраструктуре одного из самых технологически развитых банков Европы. Solar Dozor быстро адаптировался к любым объёмам данных и числу пользователей, появлению новых коммуникационных каналов и точек интеграции».

Благодаря данному проекту существенный импульс к развитию получил и сам программный продукт Solar Dozor. Выросли надёжность и быстродействие системы, была значительно улучшена и продолжает развиваться модель собственного мониторинга состояния здоровья продукта.

Solar Dozor — российская система для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Её возможности обеспечивают контроль коммуникаций сотрудников, блокировку или изменение нежелательных сообщений, выявление и мониторинг групп риска, а также ретроспективный анализ архива коммуникаций для проведения расследований. Также Solar Dozor может анализировать поведение пользователей (User Behavior Analytics), что позволяет на основе устойчивых паттернов профилировать сотрудников, а также выявлять аномалии в их поведении.