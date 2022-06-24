Спрос на пенсию растёт: более 30 млн россиян посетили «Пенсионную витрину» Сбера

Уникальный цифровой сервис «Пенсионная витрина» Сбера, который показывает пользователям информацию об их пенсии, уже посетили 31 млн россиян. С момента его запуска клиенты вложили в свою негосударственную пенсию через цифровые каналы Сбера 1,8 млрд рублей.

Цифровая «Пенсионная витрина» была запущена в феврале 2021 года. Сервису впервые в отечественной практике удалось объединить три уровня российской пенсионной системы на одной онлайн-площадке. Всего за год с небольшим «Пенсионная витрина» стала одним из самых популярных сервисов мобильного приложения СберБанк Онлайн.

Ежемесячно сервис посещает 3 млн пользователей. Больше всего витрина привлекает людей в возрасте от 35 до 50 лет (59%). Растёт и доля интересующейся пенсионными вопросами молодёжи: клиенты 18–35 лет составляют почти треть (31%) посетителей сервиса. Как правило, пользователи детально просматривают карточку по накопительной пенсии (51%), на втором месте по популярности — информация по страховой пенсии (43%).

Сегодня пользователям «Пенсионной витрины» доступны:

размер ежемесячной выплаты по страховой пенсии, рассчитанный на данный момент;

объяснение механизмов расчёта страховой пенсии;

информация о накопленных пенсионных коэффициентах (баллах);

данные о накопительной пенсии и организации, управляющей ею, — негосударственном пенсионном фонде (НПФ) или Пенсионном фонде России (ПФР);

инструменты для долгосрочных накоплений: пользователь может отслеживать средства, которые накапливаются с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП) или корпоративной пенсионной программы (КПП) в СберНПФ;

пополнение счёта и подключение автоплатежа;

возможность перейти в личный кабинет на сайте СберНПФ и подключить другие онлайн-услуги (например, подать заявление на назначение пенсионной выплаты).

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно на главной странице приложения СберБанк Онлайн выбрать раздел «Пенсии» — «Пенсия и сервисы СберНПФ» и дать согласие на получение данных с портала государственных услуг РФ. Уже через несколько минут все сведения о пенсии появятся на экране. При желании пользователь может здесь же, в мобильном приложении, подключить ИПП и управлять своими накоплениями.

Игорь Кобзарь, и. о. руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«"Пенсионная витрина" стимулирует клиентов думать о будущем. Она помогает людям разобраться в том, как формируется их пенсионный капитал, и при необходимости скорректировать свои планы с помощью инструментов для долгосрочных накоплений. Этот процесс уже идёт: мы видим, что клиенты стали чаще подключать в СберБанк Онлайн автоплатёж по пенсионным продуктам, — доля таких договоров увеличилась на 21%. Кроме того, в мобильном приложении вырос и средний чек по ИПП — до 3,9 тыс. рублей (это почти на 10% больше аналогичных показателей прошлого года). Конечно, задачу сервиса мы видим не только в продаже пенсионных продуктов, но и в просвещении людей, повышении их финансовой грамотности. Сервис даёт пользователям чёткое понимание того, на какие средства им стоит рассчитывать в будущем и как их увеличить».