Держатели карты «Приморец» от Примсоцбанка могут купить хлеб за 18 рублей

По информации регионального министерства промышленности и торговли, держатели карты «Приморец» могут приорбрести хлеб по социальной цене – 18 рублей за булку. В рамках программы "Добрый хлеб" во Владивостоке такую выпечку можно приобрести в торговых сетях "Реми", "Самбери" и магазинах "Свежий хлебушек". Отметим, масса одной "льготной" булки от участников акции – 300-400 граммов.



"Всего к проекту присоединились 37 торговых предприятий во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Уссурийске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, селе Барабаш Хасанского округа и селе Покровка Октябрьского округа. "Добрый хлеб" обозначен на торговой полке специальными ценниками и стикерами", – сообщили в ведомстве.



Судя по реестру партнеров акции, во Владивостоке она реализуется по 19 адресам. Так, в "Реми" держателям социальных карт за 17,9 руб. продадут "Кишиневский" хлеб (собственное производство) массой 400 г:



- Адмирала Юмашева, 19 (7-б);

- Вилкова, 5;

- Красного Знамени пр-т, 57;

- Народный пр-т, 20;

- Океанский пр-т, 108;

- Гамарника, 19;

- Шилкинская, 38.



"Самбери" предлагает хлеб из муки высшего сорта (собственное производство) массой 300 г – одна булка по 18 руб.:



- Русская, 2к;

- Полетаева, 6;

- Крыгина, 23;

- Светланская, 189;

- Черняховского, 5а;

- Шилкинская, 42.



Эксклюзивный торговый партнер "Владхлеба" – сеть магазинов "Свежий хлебушек" – предлагает горожанам "Добрый" хлебушек по 18 руб. А именно "Пшеничный" – из муки первого сорта, массой 380 г:



- Борисенко, 10/7;

- Адмирала Горшкова, 36;

- Казанская, 1;

- Калинина, 283;

- Русская, 74;

- Адмирала Юмашева, 2.



Для справки: социальный проект «Карта «Приморец» стартовал в регионе 01 октября 2019 года. Держатели карт могут получать на неё социальные выплаты, а также оплачивать товары и услуги в организациях-партнерах, получая существенные скидки. Список организаций- партнёров, а также категории граждан опубликованы на сайте Правительства Приморского края.



Отметим, у карт «Приморец» от Примсоцбанка также есть ряд других выгодных преимуществ:



• Начисление 3 рублей с каждой поездки на общественном транспорте;

• Бесплатный выпуск и обслуживание;

• Начисление процентов на собственные средства на счете карты 6,5% годовых если среднедневной остаток на карточном счете менее 100 000 рублей и 5% годовых, если среднедневной остаток более 100 000 рублей. Максимальная сумма начисления 500 000 рублей.

• Скидки у партнеров проекта;

• Бесплатное SMS-информирование;

• Бесплатный интернет-банк «Примсоцл@йн».

• Выдача наличных в банкомате любого банка — без комиссии (в пределах льготного лимита выдачи наличных денежных средств в календарный месяц).



Узнать о том, как получить карту «Приморец» вы можете в одном из офисов Примсоцбанка, нашем официальном сайте или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.

