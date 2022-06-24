Кенго Кума – о проекте благоустройства Цесовской набережной: «Наш проект может изменить атмосферу Иркутска»

Цесовскую набережную в Иркутске уже скоро будет не узнать. Компания En+ Group реализует проект масштабного благоустройства, автором которого является японский архитектор Кенго Кума. По предварительным оценкам, инвестиции составят не менее 25 млрд рублей. Авторы проекта «Энергия преобразований» встретились с всемирно известным архитектором, проектировавший жилой квартал на берегу Ангары, а также российскими специалистами, работавшими совместно с японским мастером, и рассказали, как преобразится историческая набережная в Иркутске после комплексного благоустройства.

– Иркутский проект – непростой проект, так как климат отличается от японского, собственно, как и строительные материалы. Однако нам нравится разница в методах строительства. Мы всегда получаем удовольствие, работая с местными специалистами и консультантами. Иркутяне нам невероятно помогли мы очень рады работать с ними, – подчеркнул в интервью Кенго Кума.

По его словам, на разработку концепции застройки его вдохновили озеро Байкал, лес, и в особенности, березы. Некоторые элементы будут выполнены из древесины и станут частью фасадов зданий.

Как отметил в программе Кенго Кума, проект должен показать всему миру уникальность сибирской природы. Для этого следует использовать натуральные материалы и органично вписать строения в окружающую среду. Он также акцентировал внимание на то, что центр города должен быть местом для общения и повседневной жизни, а не только территорией для бизнеса и работы. В 20-веке промышленная территория часто разделяла природу и городскую среду, сейчас эта ситуация меняется.

Застройка вернет историческому центру жилую функцию, одновременно создав комфортные условия для отдыха горожан. Инвестор, компания En+ Group, также намерена подключиться к обустройству и береговой части, где появится современная набережная террасного типа с озеленением и общественными пространствами у реки.

По предварительным оценкам, размер вложений En+ Group в объекты, возводимые в этой части города составляет 25 миллиардов рублей.

Благодаря основателю En+ Group Олегу Дерипаске, определившему необходимость развития сибирских городов, Цесовская набережная впервые объединит все набережные Ангары в единое рекреационное пространство, станет открытой и удобной для всех.

Кенго Кума

Это уже шестой выпуск программы «Энергия преобразований». Ранее коллектив программы рассказывал об иркутянах, посещавших Курбатовские бани, беседовал с людьми, живущими на набережной, общался с молодыми людьми, говорил о позитивных изменениях, которые происходят в Иркутске.