Фонд развития промышленности одобрил первый заём по программе «Цифровизация» предприятию из Приангарья

Производитель вахтового жилья «Сава Сервис» получит 40 миллионов рублей под 3% годовых на пять лет. Расположенное в Братске предприятие намерено направить средства на внедрение системы планирования и мониторинга при производстве мобильных зданий и сооружений, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

За счет внедрения и развития различных IT-решений предприятие рассчитывает к 2024 году достичь увеличения объемов производства на 30% по отношению к показателям 2021- го. Это порядка 130 вагон-домов и блок-модулей в год.

В качестве ключевого программного обеспечения рассматривается система «Производственная ERP» от российской компании «Райтстеп». Также планируется приобретение программного комплекса для 3D-проектирования и разработки чертежей.