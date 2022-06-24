Губернатор Иркутской области провел встречу с представителями машиностроительного холдинга Республики Беларусь

Вопросы сотрудничества, кооперации, создания в регионе импортозамещающих производств обсудил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с представителями белорусского холдинга «Амкодор», который производит лесные, строительные, коммунальные, сельхозмашины, гидроагрегаты, аккумуляторы и многое другое, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

В этом году официальный дилер холдинга ООО «Карьерные машины» намерен открыть в Иркутске сервисный центр для предпродажного, гарантийного и технического обслуживания техники, организации склада запасных частей. Компания также готова рассмотреть возможности производства определенной линейки продукции на предприятиях Приангарья.

– В ноябре прошлого года мы в формате видеоконференцсвязи провели шестое заседание рабочей группы по сотрудничеству Иркутской области и Республики Беларусь. По итогам организована большая совместная работа по определению дальнейших перспектив, в том числе по поставкам техники белорусского производства. Предлагаю продолжить плодотворное сотрудничество по обеспечению потребности региона в спецтехнике, созданию на территории Иркутской области импортозамещающих производств комплектующих, проведению испытаний новых моделей спецтехники и другим направлениям, – обратился к участникам встречи Игорь Кобзев.

Как отметил Александр Ефимов, генеральный директор ОАО «Амкодор-управляющая компания холдинга», предприятие видит в Иркутской области стратегического партнера.

– В сегодняшнее непростое время, когда вводятся санкции и есть проблемы с поставками комплектующих, созданная на наших предприятиях база позволяет производить технику стабильно и системно, работать над качеством сервиса, – сказал он.

Холдинг объединяет 28 предприятий и производит более тысячи товарных позиций, в том числе свыше 125 моделей и модификаций машин для всех отраслей экономики. В частности, это техника для лесной отрасли – харвестеры, форвардеры, машины рубильные, тягачи трелевочные, лесопогрузчики и другие.

В ближайшее время компания направит в министерство экономического развития и промышленности региона список необходимой ей продукции, после чего будет рассмотрен вопрос, какие предприятия Приангарья могли бы ее производить.

В 2021 году товарооборот Иркутской области с Республикой Беларусь составил $15,9 млн. Экспортные поставки Приангарья достигли $7,4 млн. Из региона в Республику поставляют машины и оборудование, металлы, продукты питания, древесину и изделия из нее, продукцию химической промышленности. Импортные поставки в Иркутскую область в 2021 году составили $8,5 млн. Их основа – продукция химической промышленности и машиностроения, текстиль, обувь, ткани, строительные материалы, продовольственные и промышленные товары.