Cбербанк ожидает удвоения потребительского кредитования в июне

По итогам июня в Сбере ожидают двукратного роста объёмов выдач потребительских кредитов и кредитов на рефинансирование по сравнению с маем, когда банк предоставил клиентам 67 млрд рублей. Эксперты связывают стремительно восходящий тренд с улучшением условий кредитования, ведь за май-июнь минимальная ставка по кредитам на любые цели в Сбере снизилась сразу на 5 процентных пунктов.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Поступательное снижение ставок по потребкредитам приводит к закономерному росту спроса граждан на заёмные средства. К тому же мы проводим различные акции, которые делают наши кредиты на любые цели — самые популярные в России — ещё и одними из самых выгодных. Очень востребованным оказалось наше предложение для подписчиков СберПрайм+, по которому в первый месяц ставка по кредиту составляет всего 6,9% годовых (при сумме займа от 300 тысяч рублей и сроке от года включительно). Да и 8,9% годовых в первый месяц для остальных клиентов — тоже очень интересное предложение. Сейчас базовая ставка по кредиту на любые цели составляет от 14,9% годовых, при этом сегодня мы снизили и максимальную ставку по кредиту».

Подробнее о потребительских кредитах Сбера — на сайте банка.