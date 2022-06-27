АТБ организует видеочат в Telegram «Мировые финрынки и Россия» - 30 июня в 12:00

Волатильность – естественное состояние финансовых рынков. Но сегодня отечественные инвесторы задаются вопросом, какие новые испытания ждут фондовый рынок в России, как действовать в условиях санкционного давления. Успех инвестора зависит не только от его осведомленности об инструментах и стратегиях для инвестирования, но и от умения видеть возможности, преимущества и недостатки рынка. Какие возможности есть сейчас, как вести себя в отношении зарубежных рынков и какие инструменты инвестирования использовать?

30 июня в 12:00 по московскому времени в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su пройдет вебинар в формате видеочата на тему «Мировые финрынки и Россия».

Андрей Юматов, руководитель дирекции инвестиционно-банковского бизнеса Азиатско-Тихоокеанского банка, расскажет об актуальных тенденциях на финансовых рынках.

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Ссылка на доступ в чат появится в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su за 24 часа до начала мероприятия.