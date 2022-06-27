Новости

Примсоцбанк изменил порядок выпуска карты UnionPay

Пресс-служба банка сообщила об обновлении порядка выпуска карт платежной системы Китая – UnionPay.

С 24 июня 2022 г. оформление карт платежной системы UnionPay осуществляется только в мобильном приложении "Примсоц@Лайн" и при обращении в отделение банка. Приём заявок на выпуск карты на официальном сайте банка временно приостановлен.

Для оформления карты UnionPay необходимо:

1. Посетить любой офис Банка в одном из регионов его присутствия с паспортом.
2. Подать заявление на оформление карты UnionPay.

Стоимость обслуживания карты составляет 6000 рублей в год, комиссия за выпуск карты составляет 3000 рублей.

Подробности о карте UnionPay можно узнать по ссылке.

А также в офисах банка или в чате мобильного приложения ПримсоцЛ@йн.

Калькулятор для расчета курса UnionPay.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании