Примсоцбанк изменил порядок выпуска карты UnionPay

Пресс-служба банка сообщила об обновлении порядка выпуска карт платежной системы Китая – UnionPay.

С 24 июня 2022 г. оформление карт платежной системы UnionPay осуществляется только в мобильном приложении "Примсоц@Лайн" и при обращении в отделение банка. Приём заявок на выпуск карты на официальном сайте банка временно приостановлен.

Для оформления карты UnionPay необходимо:



1. Посетить любой офис Банка в одном из регионов его присутствия с паспортом.

2. Подать заявление на оформление карты UnionPay.



Стоимость обслуживания карты составляет 6000 рублей в год, комиссия за выпуск карты составляет 3000 рублей.



Подробности о карте UnionPay можно узнать по ссылке.



А также в офисах банка или в чате мобильного приложения ПримсоцЛ@йн.



Калькулятор для расчета курса UnionPay.