ВТБ запустил рефинансирование ипотеки под 10,5%

ВТБ запускает рефинансирование жилищных кредитов по ставке 10,5%. Новое предложение позволит заемщикам, оформившим ипотеку в период рекордно высоких ставок, снизить платежную нагрузку вдвое.

Максимальная сумма рефинансируемого кредита составляет 30 млн рублей, срок – до 30 лет. Ставка 10,5% доступна на весь период кредитования при условии личного и имущественного страхования. Заемщики с детьми могут рефинансировать в ВТБ ранее оформленный жилищный кредит в рамках программы «семейной ипотеки», снизив ставку до 5,7% годовых на весь срок договора (до 4,7% – в ДФО).

Для кредитов, оформленных с 1 марта по 25 июня 2022 года включительно, ставка может быть снижена уже на следующий день после выдачи. Если ипотека получена в другое время, до рефинансирования клиент должен внести как минимум шесть платежей по кредиту.

«В феврале-марте этого года рынок пережил беспрецедентное повышение ставок по ипотеке. Многие клиенты были вынуждены остановить свои сделки в ожидании нормализации экономической ситуации. Банк России принял взвешенные решения, которые позволили оперативно вернуть значение ключевой ставки до уровня начала года. Это позволило банкам не только снизить ставки по новым кредитам, но и перезапустить рефинансирование действующих. Значительно снизить свою долговую нагрузку российским заемщикам поможет наша новая программа. Для части клиентов она снизит ставку по ипотеке фактически вдвое. 10,5% – одно из самых доступных предложений на рынке, которое мы предлагаем как нашим заемщикам, так и клиентам других банков», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Рефинансируя ипотеку в ВТБ, заемщики могут не только снизить ставку, но и получить дополнительные средства на любые цели – например, на ремонт. Для этого необходимо подать заявку на сайте, в кол-центре или офисе банка.

Ранее ВТБ скорректировал условия по вновь выдаваемым ипотечным кредитам, снизив базовую ставку на 0,4 п.п. В настоящее время оформить жилищный кредит в банке заемщики могут от 10,5%. Условия действуют как для новостроек, так и вторичного рынка. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. По итогам пяти месяцев года банк выдал свыше 82 тысяч жилищных кредитов более чем на 355 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств стали Москва и область (136 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (37 млрд). В список регионов-лидеров также вошли Республика Татарстан, Краснодарский край (по 15,5 млрд) и Новосибирская область (11 млрд).