«Нам нужен новый маршрут!» 3,5 тысяч человек пробежали Иркутский Слата-марафон

Иркутский международный Слата-марафон, прошедший в этом году в четвертый раз, собрал 3,5 тысячи участников. Старт мероприятию был дан в историческом центре города, на него вышли представители четырех государств – России, Алжира, Белоруссии и Украины, а также представители 17 регионов РФ – кроме Иркутска и Иркутской области, участниками пробега стали жители Нижнего-Новгорода, Томска, Омска, Красноярска, Мирного, Рязанской, Кемеровской, Новосибирской областей, республик Алтай, Бурятия, Крым. Учитывая рост числа участников, организаторы всерьез задумались о новом маршруте.

Фото предоставлено организаторами

– Проигравших здесь точно нет, потому что все, кто сегодня пришел сюда, уже сделали первый шаг к победе над собой, над обстоятельствами, а еще шаг к празднику и удивительному иркутскому событию. Я очень рад, что это стало хорошей традицией в нашем городе, и уверен, что в будущем на этом марафоне будут бежать не только иркутяне и жители области, но и представители всего мира, - отметил заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.

Первый марафон состоялся в 2018 году, положив начало прекрасной традиции, которая объединяет людей и дарит море впечатлений.

Фото предоставлено организаторами

– Очень радостно, что наше движение и спортивный праздник, который мы подарили городу в год 15-летия нашей компании, растет, а количество участников становится все больше. Мне бы очень хотелось, чтобы никакой ковид, никакие административные или финансовые препоны никогда не становились препятствием для развития праздника, чтобы мы всегда могли встречаться в последнее воскресенье июня и проверять свои спортивные силы, – поприветствовал со сцены участников председатель совета директоров группы компаний «Слата» Вячеслав Заяц.

Традиционно самым массовым стал забег «Слата-фан-ран» на дистанцию три километра, где бежало более 2000 человек. В этом году маршрут марафона прокладывался по уникальной трассе, которая проходит по историческому центру Иркутска и широким городским проспектам.

Фото предоставлено организаторами

– Шаг за шагом мы становимся все ближе к нашей цели – беговое сообщество «захватывает» все новые городские автомагистрали, делая бег и беговые события более популярными, доступными и значимыми в Иркутске. Состоявшееся главное беговое событие Восточной Сибири показало, что из этой трассы мы уже тоже выросли. Чтобы расти дальше, нужен принципиально иной маршрут! – подчеркнул руководитель оргкомитета «Марафоны БАМ» Артем Детышев.

Впервые в рамках Иркутского международного Слата-марафона состоялся открытый чемпионат города по северной ходьбе. Дистанция составила 10 километров. Чемпионат проводится во взаимодействии с Байкальской федерацией скандинавской ходьбы. Опыт этого года показал, что дистанция интересна участникам, и теперь она всегда будет на марафоне.

Чемпионы получили заслуженные медали, грамоты и ценные подарки от организаторов и партнеров мероприятия. Каждый участник на каждой дистанции получил заслуженную медаль финишера. В этом году призовой фонд Иркутского марафона - 2022 увеличился и составил 300 тысяч рублей.

Фото предоставлено организаторами

Кто победил в Слата-марафоне

Абсолютные победители 2022 года на дистанциях 10, 21, 42 км.

10 км, абсолютный зачет

Мужчины:

1. Антон ТЫЖИНОВ (Иркутск) - 33:29

2. Олег СИЛЬЧЕНКО (Ангарск) - 33:58

3. Михаил КАРБУШЕВ (Чита) - 34:12

Женщины:

1. Анастасия КУНИЦЫНА (Иркутск) - 37:28

2. Анастасия ХОНХОДОРОВА (Ангарск) - 42:21

3. Ивита МЭЙ (Иркутск) - 44:33

21 км, абсолютный зачет

Мужчины:

1. Кирилл ПАРФЕНОВ (Иркутск) - 1:10:39

2. Александр КАНЦЕБУРА (Улан-Удэ) - 1:10:45

3. Сергей КАЛАШНИКОВ (Иркутск) - 1:12:59

4. Алексей ЛЕБЕДЕВ (Иркутск) - 1:14:43

5. Виктор ЗОЛОТУХИН (Иркутск) - 1:16:01

Женщины:

1. Наталья МОЛЧАНОВА (Иркутск) - 1:29:17

2. Евгения НЕСТЕРОВА (Усолье-Сибирское) - 1:36:27

3. Екатерина КИРИЛЛОВА (Ангарск) - 1:41:39

42 км, абсолютный зачет

Мужчины:

1. Александр НЕПОМНЯЩИХ (Слюдянка) - 2:34:16

2. Дмитрий НИКИТИН (Вихоревка) - 2:36:00

3. Максим ШЕРГИН (Саянск) - 2:43:50

4. Артем КУХАРЕНКО (Иркутск) - 2:47:15

5. Александр ТАРАСОВ (Иркутск) - 2:58:48

6. Сергей ЕФИМОВ (Улан-Удэ) - 3:00:00

7. Степан ЛАРИОНОВ (Братск) - 3:01:05

Женщины:

1. Нина ГУМАРОВА (Иркутск) - 3:14:01

2. Анастасия КОНОШАНОВА (Иркутск) - 3:23:59

3. Елена БУКИНА (Иркутск) - 3:24:33

10 км открытый чемпионат г. Иркутска по северной ходьбе, абсолютный зачет

Мужчины:

1. Андрей ФИЛАТОВ (Иркутск) - 1:00:49

2. Дмитрий ТАСКАЕВ (Байкальск) - 1:04:36

3. Егор ЖДАНОВ (Иркутск) - 1:04:53

Женщины:

1. Наталья ПАВЛОВА (Иркутск) - 1:17:38

2. Наталья ЯШИНА (Саянск) - 1:22:49

3. Ольга КЫРОВА (Иркутск) - 1:22:54

Фото предоставлено организаторами

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