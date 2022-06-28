Доля молодёжи среди сотрудников Сбера составляет почти 60%

27 июня в России отмечается День молодёжи. В нашей стране молодёжью считаются люди, не достигшие 35-летнего возраста, и их насчитывается почти 40 млн человек. Среди сотрудников Сбера доля молодёжи составляет 59%, причём 3% из них — люди в возрасте до 22 лет.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и премии A-news «Лучшие в России», проведённого в конце 2021 года, 29% россиян в возрасте 18−24 лет считают Сбер самым привлекательным работодателем.

В 2021 году практику в Сбере прошло более десяти тысяч студентов, стажировку — более 1500 человек, из них свыше 800 перешли в штат компании.

Компания участвует в реализации 64 совместных образовательных программ с вузами, на которых обучается более 2100 студентов. В этом году к команде Сбера присоединилось более 18 тысяч специалистов до 25 лет, из которых более 22 процентов — это участники карьерных мероприятий, стажёрских и образовательных программ. В цифровых направлениях 50% junior-специалистов стали частью команды Сбера после участия в программах и проектах для студентов (1400 из 2800 сотрудников).