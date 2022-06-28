Газпромбанк увеличил максимальную сумму кредита под залог квартиры

Газпромбанк увеличил максимальную сумму кредита под залог имеющейся квартиры вне зависимости от региона, в котором находится недвижимость. Теперь заемщик может оформить кредит на сумму в два раза выше прежней – до 10 млн рублей. Ранее данное условие действовало только для кредитов с залогом квартиры, расположенной в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Кредит по ставке от 8,9% годовых можно взять абсолютно на любые цели, например, крупные покупки, ремонт, обучение, строительство или приобрести недвижимость под залог имеющейся квартиры без первоначального взноса.

Для получения кредита не требуется предоставление документов по квартире, передаваемой в залог. Всю процедуру оформления залога Банк берет на себя.

Подать заявку на кредит можно в любом офисе Газпромбанка. Узнать подробные условия можно на сайте или по телефону 8-800-300-60-90.