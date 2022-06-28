К 2025 году цифровизация российского села может достигнуть 90% – Россельхозбанк

С 2013 по 2021 гг. доля сельского населения с доступом к интернету выросла с 48,1% до 82,6%, то есть почти в 1,8 раза. Для сравнения – охват городов интернетом увеличивается медленнее, с 69,4% до 90,1%. Таким образом, разрыв в обеспеченности городской и сельской местности подключением к сети сократился с 21,3 до 7,5 процентного пункта. Эксперты Россельхозбанка прогнозируют нарастание темпа внедрения достижений научно-технического прогресса в сельской местности и выделили факторы этого процесса.

В июне 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что Правительство России дополнительно выделит 900 млн рублей на развитие цифровых технологий в АПК. В частности, для повышения точности оценок урожая зерновых, масличных и овощных культур уже в нынешнем году в восьми пилотных регионах внедрят технологию искусственного интеллекта1. В дальнейшем в рамках цифровизации технологий в АПК будет проведена оцифровка записей похозяйственных книг, многие их которых ведутся с 1930-х годов и существуют только в бумажном виде.

«Цифровизация сельской местности идет высоким темпом по двум направлениям. Первое связано с цифровизацией всех сторон сельскохозяйственного производства. Второе отвечает на запрос населения для быстрого доступа к информации, торговле и сфере услуг, а с учетом опыта ограничений пандемии и к удаленному способу занятости. «Рурбанизация» — распространение городских условий жизни в сельской местности необходима для сохранения текущей доли сельского населения согласно целям Госпрограммы комплексного развития сельских территорий (КРСТ)», – рассказал руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

За 2013-2021 гг. доля охвата интернетом на селе устойчиво росла. В 2013 году только менее половины жителей села имели доступ в сеть, тогда как к 2021 году охват населения сетью возрос до 82,6%. Рывок в охвате на треть сельского населения был проделан всего за 8 лет, несмотря на высокую дифференциацию доступности сельских населенных пунктов по территории страны, в том числе с учетом отдаленных районов Крайнего Севера и приравненных к ним. Разрыв в обеспеченности городской и сельской местности подключением к сети сократился с 21,3 до 7,5 процентного пункта.

Доля сельского населения, пользующегося сетью «Интернет», 2013-2021 гг., %

Источник: ФСГС РФ

В дальнейшем, по мнению экспертов Россельхозбанка, темп внедрения достижений научно-технического прогресса в сельской местности будет нарастать, чему будет способствовать группа факторов. К современным драйверам относятся:

Повышение доступности жилья. Прежде всего, льготная сельская ипотека, а также предоставление жилья за счет бюджета для ряда социально-значимых профессий. В частности, с весны 2020 года Россельхозбанк выдал уже 123,1 млрд рублей сельской ипотеки 63 тысячам семей. Теперь, после выделения субсидий, программа возобновлена.

Повышение комфортности жилья. В сельской местности постепенно растет охват инфраструктурой жилого фонда: газификация, коммунальная инфраструктура, инфраструктура сотовой связи, автомобильных дорог общего пользования, благоустройство социальных пространств. Только за 2014-2020 гг. охват всеми видами благоустройства жилого фонда в сельской местности вырос с 28% до 38%, т.е. каждый третий дом в селе имеет водопровод и канализацию, отопление и горячее водоснабжение, газовую или электрическую варочную панель, ванную комнату.

С 2014 года темпы ввода жилых домов в сельской местности выше, чем в городской. В сельской местности в расчете на 1000 человек населения в 2021 г. было введено на 133 кв. метра общей площади жилья больше, чем в городах и поселках городского типа.

Изменение структуры занятости и увеличение оплаты труда. Повышение квалификации кадров и получение востребованных рынком профессий в сельской местности, в том числе с помощью механизмов, организованных государственными и финансовыми институтами на бесплатной для граждан основе (субсидирование образовательных программ в рамках Госпрограммы КРСТ, «Школа фермера» от Россельхозбанка). Например, в 2013 году средняя номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства в России составляла всего 50% от средней оплаты труда по стране, к началу 2020 года разрыв в зарплатах удалось сократить до 32%.

Цифровизация сельской местности. На июнь 2022 года в 23,7 тыс. сельских населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек была обеспечена возможность доступа к интернету. Доля сельских образовательных организаций, реализующих программы общего образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 50 Мб/с по итогам 2020 года, превысило 73%.

«Без базовых навыков пользования информационно-коммуникационной сетью невозможно ожидать синергетического эффекта от цифровизации. Первоначально необходимо во всех сельских школах обеспечить доступ к интернету, без которого сложно представить современное базовое образование. Мы ожидаем, что к 2025 году пользователями глобальной сети будут более 90% сельских жителей», – считает Дмитрий Тарасов.

Примечательно, что, по результатам анкетирования населения в сельской местности, оказалось, что 65% жителей села, не имеющих доступа в интернет, попросту не видят необходимости подключения к сети. Нежелание использования или отсутствия интереса к интернету этой группы, скорее всего, обусловлено преимущественной принадлежностью к старшей возрастной группе. Для 17% сельских домохозяйств лимитирующим фактором подключения к информационно-коммуникационной сети выступают высокие затраты.

Лимитирующие факторы распространения сети Интернет в сельской местности (2021 г.)

Источник: ФСГС РФ

Россельхозбанк развивает целый ряд онлайн-сервисов, повышающих цифровизацию жизни на селе: Свое Родное (площадка сбыта фермерской продукции), Свое Село и Свое Жилье (площадки для покупки и обустройства жилья). Также банк развивает первую в стране сетевую платформу по развитию сельского и агротуризма Свое За городом. Возможность онлайн-бронирования/оплаты агротуров, а также доступ к социальным сетям будет обеспечивать устойчивый поток туристов. Цифровизация не только улучшает качество жизни на селе внедрением современных сервисов, но и открывает широкие возможности для диверсификации аграрной занятости, в том числе в развитии альтернативной занятости.

С 1 июля Россельхозбанк запускает новый сервис, который будет специализироваться на продаже туристических поездок на винодельни (энотуризм2).

1 Речь идет о Воронежской, Курской, Брянской, Тульской, Нижегородской и Московской областях, Пермском крае и Татарстане.

2 Туризм, целью которого являются дегустации, потребление и покупки вина непосредственно на винодельне.