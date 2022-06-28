52,3: доллар обновил минимум с 2015 года

Рубль во вторник активно укрепляется на фоне дорожающей нефти. В результате доллар обновил семилетний минимум, установив его на уровне 52,3 руб. Евро достиг 55,14 руб.

По мнению аналитиков БКС, восходящей динамике нефтяных цен способствует угроза перебоев в поставках нефти, которая усилилась на фоне инициативы стран G7 ограничить ценовым дисконтом импорт из России, за неисполнение которого будет введен запрет доставки российской нефти по морю.

Кроме того, на российском рынке сохраняется дисбаланс спроса и предложения инвалюты, что способствует планомерному укреплению рубля.

– Пока не наблюдается каких-либо факторов, способных существенно изменить эту ситуацию за счет увеличения покупок инвалюты или сокращения продаж, – отмечают эксперты БКС.