Дальневосточная ипотека: новый уровень доступности жилья

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), по итогам двух лет реализации программы «Дальневосточная ипотека», Хабаровский край вошел в ТОП регионов по ее выдаче. О том, как воспользоваться программой для приобретения собственного жилья, рассказала директор операционного офиса 34 АО «Дальневосточный банк» в Хабаровске Юлия Киченко.

— Юлия Владимировна, чем обусловлена популярность программы?

— Прежде всего, низкой ставкой. Участники программы могут рассчитывать на кредит по ставке до 2% годовых на срок до 20 лет. Это, в принципе, беспрецедентно низкий уровень даже для льготных программ ипотечного кредитования. Дальневосточный банк продолжает выдавать «Дальневосточную ипотеку» по ставке 0,01%*. Отмечу, что наша программа заняла 1 место рейтинга Лучшая Дальневосточная ипотека в апреле 2022 года.**

— Какое жилье в приоритете у участников программы?

— Льготные кредиты в рамках «Дальневосточной ипотеки» выдаются преимущественно на покупку жилья в новостройках, что значительно повысило спрос на них и вызвало оживление строительной отрасли. Только с начала 2021 года в ДФО запущено строительство более 1 млн кв. м новых проектов жилищного строительства, это почти 20 тыс. квартир. Запуски новых проектов выросли на 76%. Хабаровский край не остался в стороне: ведь новостройки помогут не только снизить цены на жилье, но и обеспечат людей доступными квадратными метрами.

Непосредственно в Хабаровске только в рамках программы «Дальневосточный квартал» планируется массовая застройка в районе аэродрома ДОСААФ, а также 6-ого и 7-ого микрорайонов в северной части Хабаровска и микрорайона «Ореховая Сопка». Суммарно на этих территориях в ближайшие годы планируется возвести 3,7 млн квадратных метров жилья.

— Кто может воспользоваться ипотекой под 0,01%?

— Воспользоваться предложением в рамках «Дальневосточной ипотеки» могут семьи, где возраст каждого из супругов не достигает 36 лет; не состоящие в браке граждане в возрасте до 36 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 19 лет; а также граждане Российской Федерации, переехавшие в регионы России, входящие в состав ДФО, в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

— Может ли взять «Дальневосточную ипотеку» индивидуальный предприниматель?

— Кредит доступен и работающим по найму, и индивидуальным предпринимателям, и самозанятым. Главное, чтобы они соответствовали требованиям программы.

— И каковы ее условия?

Первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» составит от 15 % стоимости приобретаемого имущества, при этом могут быть использованы средства материнского капитала. Размер кредита — от 300 тыс. рублей до 6 млн. рублей, а максимальный срок выдачи — 20 лет и 2 месяца.

При выборе заемщиком условий кредитования без личного, и/или титульного (для готового жилья) страхования ставка увеличивается на 1 п. п.

— Как можно подать заявку и узнать результат по предварительному одобрению банка?

— Подать экспресс-заявку и получить предварительное одобрение банком кредита по специальной ставке 0,01 % можно на сайте www.dvbank.ru или в офисе Дальневосточного банка в городе Хабаровске по адресу ул. Тургенева, 49, БЦ «Орлово поле».

Будем рады помочь каждому осуществить свою мечту о собственном жилье. С подробными условиями программы «Дальневосточная ипотека» можно ознакомиться в разделе программ ипотечного кредитования и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

*Процентная ставка может быть увеличена:

— на 0,3% если Заемщик не использует сервис «Безопасный расчет» и/или сервис электронной регистрации сделки;

— на 0,09% при приобретении готовой недвижимости на вторичном рынке в моногородах/сельских поселениях ДФО;

— на 1 % при выборе заемщиком условий кредитования без личного, и/или титульного (для готового жилья) страхования.

**По данным портала Выбери.Ру