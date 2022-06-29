Дерипаска: На восстановление экономики уйдёт 4–9 лет

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что нивелировать ущерб от антироссийских санкций и построить «гораздо более диверсифицированную экономику» в России удастся за четыре—девять лет в зависимости от содействия государства. Он также сравнил санкции со скоропортящимися продуктами и призвал к декриминализации «экономических статей», сообщает "Коммерсант".

«Россия оказалась гораздо более рыночной экономикой, чем я ее себе представлял. Ее не смогли сломать ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса. И те успехи, которые экономика сейчас показывает, дают возможность говорить, что если государство не будет адаптироваться к этому, то Россия восстановит гораздо более диверсифицированную экономику через восемь-девять лет. Если государство в состоянии адаптироваться для сохранения рыночной экономики, поддержания конкурентоспособности, создания долгового рынка, то это произойдет через четыре года»,— сказал господин Дерипаска журналистам в Высшей школе бизнеса МГУ имени Ломоносова (цитата по ТАСС).

Он пояснил, что считает санкции «скоропортом», которые в перспективе навредят самим инициаторам введения ограничений. По его мнению, если военная операция на Украине не завершится в обозримом будущем, то с четвертого квартала в мире может начаться глобальная рецессия. При этом господин Дерипаска подтвердил, что в настоящее время санкции сильнее всего бьют по российской экономике.

Ранее сообщалось, что несмотря на санкционное давление, En+ Group не испытывает проблем с нехваткой оборудования и комплектующих, так как основное энергооборудование российского производства. Еще семь-восемь лет назад En+ Group начала активно работать с поставщиками из Китая, провела аккредитацию заводов с высоким уровнем качества. При этом цены таких производителей ниже, чем у западных аналогов. Кроме того, компания намерена продолжить все действующие инвестпроекты и готова участвовать в новых.