СБЕР ЕАПТЕКА проводит акцию «Счастливая покупка»

Участники программы лояльности «СберСпасибо» вернут за покупки товаров в СБЕР ЕАПТЕКЕ до 100% бонусами и смогут получить ещё 10 тысяч бонусов.

Акция продлится до 22 августа 2022 года, по условиям которой любая покупка на сайте онлайн-сервиса может вернуться бонусами вплоть до 100% от потраченной суммы. Покупка должна быть на сумму не менее 1500 рублей.

Кроме того, каждую неделю акции у клиентов СберСпасибо будет возможность совершить счастливую покупку и получить 10 000 бонусов, которые можно будет обменять на скидку до 99% от стоимости последующих покупок.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

«Категория трат на товары для здоровья, красоты и ухода — одна из самых востребованных среди наших клиентов. Тем более в летний период, когда открывается дачный сезон и начинаются отпуска, все озадачиваются покупкой средств от комаров, пополняют дорожную аптечку, запасаются солнцезащитной косметикой — всё это и многое другое теперь можно приобрести в СБЕР ЕАПТЕКЕ выгоднее с бонусами от СберСпасибо, а в ответ — получить шанс на полную компенсацию затрат бонусами и выигрыш в 10 тысяч бонусов».